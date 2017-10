Vrei un partener stabil în 2014? Iată cum trebuie să acţionezi

Vrei un partener stabil în 2014? Iată cum trebuie să acționezi

Ştire online publicată Vineri, 10 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Înainte să dai vina pe partener și să-l acuzi că din cauza lui lucrurile nu au funcționat între voi, cel mai bine ar fi să îți revizuiești propriul comportant și, de ce nu, propria atitudine. Dacă vrei să-ți găsești un iubit stabil în 2014, trebuie să faci mici schimbări.Când vrei să ai un iubit stabil, trebuie să fii sigură că poți să îi oferi afecțiunea, dragostea și atenția de care are nevoie și pe care tu, la rândul tău, le dorești de la el. În momentul în care ajungi doar să-i ceri toate aceste lucruri, dar nu ești dispusă să i le și oferi la schimb, relația nu are cum să înainteze, ba chiar se îndreaptă vertiginos spre final. Așadar, pentru un start bun în viața amoroasă în 2014, trebuie să oferi mai multă dragoste.Chiar dacă îți iubești foarte mult partenerul, încearcă să renunți la posesivitate. Bărbații acceptă mult mai ușor femeile care le lasă o oarecare libertate de a respira și de a-și desfășura activitățile după bunul plac. Prin urmare, dacă știi că ești foarte posesivă, schimbă această caracteristică a ta, pentru a avea un partener pe termen lung, poate chiar pe viață.Gelozia nu aduce niciodată nimic bun. Într-o anumită măsură, este normal să fii geloasă, ba chiar prin această trăsătură îi demonstrezi partenerului tău că îl iubești. Gelozia devine periculoasă atunci când nu o mai poți controla și începi să vezi semne ale infidelității chiar și acolo unde nu există.Fii mai relaxată și ai încredere în tine. Aceste două trăsături te vor ajuta să ai un partener stabil în 2014.Una dintre rezoluțiile tale pentru 2014 ar trebui să vizeze viața ta personală. Probabil că urmărești o avansare la locul de muncă și te străduiești să lucrezi mai mult, însă dincolo de job ar trebui să știi că te așteapă o minunată viață în doi. Propune-ți să-i acorzi mai multă atenție partenerului tău în 2014, mai ales dacă vrei ca acesta să rămână lângă tine mult timp de acum încolo.Bărbații adevărați caută femei inteligente, amuzante și fâșnețe, dar trebuie să recunoști că prima lor impresie este cea legată de fizic. Așadar, dacă ți-ai neglijat aspectul fizic până acum, în 2014 propune-ți să faci schimbări majore de look. Schimbă-ți culoarea părului, tunde-te conform tendințelor și înnoiește-ți garderoba. În acest fel, ai șanse mai mari să ieși în evidență și să atragi atenția bărbațior, iar cu puțin noroc poți da peste un tip drăguț care va fi iubitul tău stabil.Trebuie să știi că Domnul Perfecțiune nu există, iar dacă te încăpățânezi să îl cauți, ai șanse mari să nu te alegi cu nimic. Știi zicala "alegi până culegi"? Ei bine, ea poate fi motivul pentru care nu reușești să îți găsești un iubit stabil. În 2014, propune-ți să fii ceva mai indulgentă și să mai tai din cumulul de calități pe care trebuie să îl aibă un bărbat pentru a fi iubitul tău.Sursa: www.eva.ro