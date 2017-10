Vrei sex ca în filme? Iată câteva experienţe pe care trebuie să le încerci!

Vrei sex ca în filme? Iată câteva experiențe pe care trebuie să le încerci!

Ştire online publicată Luni, 14 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Crezi ca stii deja tot ce trebuie pentru a-ti innebuni iubitul in dormitor? Mai jos iti propunem 7 experiente pe care nu trebuie sa le ratezi daca vrei o noapte (sau mai multe) de neuitat.1. Pastreaza-ti chiloteii pe tineChiar daca nu te-ai gandit la asta pana acum, sexul in timp ce porti lenjerie intima are un aer interzis care face lucrurile si mai fierbinti. E o tortura placuta sa va jucati unul cu altul, mangaindu-va si atingandu-va prin material. Acest preludiu va contribui cu siguranta la cresterea dorintei.2. Fa-o ca in filmeAproape orice film de la Hollywood are o scena in care cuplul face sex in picioare: proptiti de un zid, pe scari, in spatele unei usi etc. Ce te opreste si pe tine sa incerci senzatia? Nu numai ca o astfel de partida rapida iti va creste adrenalina, dar cu siguranta va fi memorabila. Alege un moment, dar nu-i spune si lui, pur si simplu surprinde-l. Un sarut fierbinte si umed e suficient pentru a-l face sa reactioneze asa cum n-a mai facut-o pana acum.3. Fii spontanaDupa ce a intrat in dus, seara sau dimineata, urmeaza-l pentru o partida rapida, dar foarte fierbinte. Schimba-ti chilotii de bumbac in care ai dormit cu o pereche de tanga si imbratiseaza-l pe la spate in timp ce prepara micul dejun. Apoi sopteste-i la ureche, pas cu pas, ce urmeaza sa faceti daca vine cu tine in dormitor. Nu va putea rezista.4. Lumineaza-i caleaStinge luminile in camera si ia o lanterna foarte mica sau un port-chei cu laser. Ghideaza lumina pe zonele corpului unde vrei sa te sarute sau sa te linga. Incepe cu gatul, urechile, sfarcurile si coboara.5. Excita-te singuraIncepe sa te exciti pana la sosirea lui cu lumanari, muzica si vin si vei avea mai multe sanse sa ai orgasme multiple daca esti deja excitata cand vine el. Cu cat e dorinta sexuala mai puternica inainte sa te atinga cineva, cu atat mai usor iti va fi sa ai orgasm, chiar multiplu.6. Fa-o oricandDaca si tu faci parte dintre femeile care fac sex seara, pe intuneric, trebuie sa stii ca te privezi de niste experiente foarte placute. Mai ales ca in acel moment al zilei risti sa ai cel mai scazut nivel de energie. Fa dragoste imediat ce ati intrat amandoi pe usa, dupa serviciu. Sau dimineata, imediat dupa ce v-ati trezit. Daca exista dorinta, nu trebuie sa tii cont de ce iti indica acele ceasului.(sursa:www.perfecte.ro)