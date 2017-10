Vrei să fii fericită? Educă-ţi partenerul!

Vrei să fii fericită? Educă-ți partenerul!

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

E vital ca atunci cand iti imparti traiul cu un animal de companie sa inveti cum sa-l dresezi. Daca tipul cu care esti se forteaza mereu sa manifeste bunavointa si sa fie manierat, iti va aduce numai suferinta! Nu uita ca zburatoarea este vietatea care se apropie cel mai mult de dinozaur...Chiar si in relatiile cele mai fericite iscusinta partenerului de a vorbi la comanda, de a se comporta civilizat acasa si de a fi un bun companion cand trebuie sa convietuiti o perioada de timp mai indelungata in acelasi spatiu vital va avea in cel mai bun caz limitele sale. Tocmai de aceea orice femeie ar trebui sa stapaneasca cu indemanare o serie de tehnici de a trata corespunzator un barbat pentru a se asigura ca nu-i va avea de inghitit mizerrile!Barbatii ar trebui sa puna fericirea femeii alaturi de care traiesc mai presus de orice, deoarece majoritatea femeilor manifesta in mod natural grija pentru toti cei din jurul lor fara sa fie nevoie pentru asta de nici un fel de educatie. Este scris in ADN-ul lor. De aceea un barbat trebuie sa demonstreze , prin actiunile lui, ca este dispus sa se preocupe de fericirea ta la fel de mult precum te preocupi si tu de fericirea lui.Partenerul tau va invata de la tine cum iti place sa fii tratata si ce fel de comportament nu trebuie sa manifeste. Daca ii suporti mitocaniile si refuzi sa-l pui la punct, nu vei face decat sa-l incurajezi sa te trateze si pe mai departe urat. Pentru a te asigura ca nu te vei capatui cu un tip egoist, incapatanat sau imposibil de educat, ai nevoie de un barbat caruia sa-i pese de relatia voastra suficient incat sa accepte sa te asculte.E usor de educat?Nu o sa stii cu adevarat daca poti educa suficient un barbat pana nu apare un nor negru la orizont. Aceasta "prima cearta" este testul hartiei de turnesol care te va ajuta sa evaluezi potentialul partenerului tau. Conflictele reprezinta ocazii nepretuite de a descoperi un filon de informatii importante despre noul tau prieten.Regula romantica: Aceasta oportunitate nepretuita pe care ti-o ofera "prima cearta" ti se va prezenta ca un conflict de interese. E ca si cum te-ai uita intr-un glob de cristal si ai vedea viitorul relatiei tale.Felul in care iti vorbeste un barbat in timpul unei dispute cu tine reprezinta, de fapt, proiectia abilitatii lui de a rezolva o situatie tensionata si, mai ales, este o dovada graitoare a caracterului pe care il are. Iti doresti un barbat caruia nu numai sa-i pese de sentimentele tale, ci caruia, de fapt, sa-i faca placere sa se si ocupe de ele. Daca ai gasit deja un asemenea barbat, ai mare noroc! Ai prins in lat un Zburator pe cinste! Comportamentul lui grijuliu si disponibilitatea pe care o manifesta fata de dorintele tale vor ajuta la construirea unei relatii bazate pe incredere si dragoste.Cum sa-l pui la punct pe masculul modernBarbatii raspund la actiuni, nu la cuvinte.Ei au scris manualul despre vorba-dulce-mult-aduce, asa ca stiu instinctiv ca nu conteaza ceea ce zici; conteaza doar ceea ce faci. Modul cel mai eficient de a pune un barbat la punct este sa-i dai o pauza si sa-l privezi de privilegiile de care s-a bucurat pana atunci. Cu alte cuvinte, fa-l sa suporte consecinte adevarate pentru un comportament inadecvat.Pedeapsa este mai eficienta decat pisalogeala si cicaleala de care se poate izola fonic cu usurinta. Daca esti tratata cu nepasare, nu exista discutie pe fata pamantului care sa puna la punct mitocania unui barbat! In schimb, poti avea succes doar schimbandu-ti atitudinea. Va trebui sa-ti lasi atitudinea sa vorbeasca pentru tine si sa ii arate ce mizerii nu ai de gand sa-i tolerezi.Regula romantica: Daca felul in care se comporta este inadmisibil, blocheaza-i accesul la jucaria lui preferata...adica la tine!Cel mai bun lucru pe care poti sa-l faci atunci cand partenerul tau o face de oaie este sa-l pui la colt pentru o vreme, asa cum procedezi si cu un copil neascultator. Pentru a reusi sa faci asta, va trebui sa incerci sa-ti infranezi pornirea feminina de a-l ocroti, de a-ti irosi timpul la nesfarsit explicandu-i ce a gresit si impartasindu-i continuu sentimentele sau gandurile negative. Femeile sunt de parere ca e suficient sa recunoasca in fata barbatilor ca au fost ranite, ca sunt vulnerabile sau suparate, pentru ca acestia sa inteleaga imediat ca au gresit si sa doreasca sa le ia in brate. E un rationament absolut eronat. Cand barbatii sunt furiosi li se urca sangele la cap, iar instinctul lor de lupta se trezeste si nu vad decat rosu in fata ochilor.(sursa:eva.ro)