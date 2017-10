Uleiul de catina: remediul minune pentru piele, păr şi unghii

Uleiul de catina: remediul minune pentru piele, păr și unghii

Ne-am obisnuit sa ne mentinem frumusetea cu uleiuri exotice, precum cel de argan, de jojoba sau de macadamia, si sa ignoram sau sa folosim rar un ulei cu beneficii uimitoare si mult mai la indemana: uleiul de catina. Obtinut prin presare la rece, uleiul de catina este un remediu minune pentru frumusetea ta, in special pentru piele, par si unghii.Ce contine uleiul de catinaUleiul de catina contine elementele de care ai nevoie pentru a fi frumoasa: vitamina C, vitamina E, vitamine din complexul B, vitamina A, calciu, magneziu si fier. La toate aceste ingrediente pretioase se adauga si acizi grasi esentiali omega-3, omega-6, omega-9 si omega-7. Acidul din urma nu este atat de frecvent intalnit precum "fratii" lui, tocmai de aceea uleiul de catina este considerat un remediu minune pentru par, piele si unghii.Ulei de catina: beneficii pentru pielePielea ta este expusa zilnic unei avalanse de radicali liberi, care o imbatranesc si o fac sa isi piarda din stralucire. Pentru a-ti redobandi frumusetea pielii, foloseste ulei de catina. Stiai ca in boabele de catina se gaseste o cantitate de 10 ori mai mare de vitamina C decat in portocale si ca micile boabe au cea mai mare concentratie de vitamina E dintre toate fructele? Gratie acestor substante, uleiul de catina devine unul dintre cei mai puternici aliati ai pielii tale.Aplicat cu blandete pe ten si pe decolteu, uleiul de catina hidrateaza pielea in profunzime, ii imbunatateste elasticitatea, o protejeaza impotriva radicalilor liberi si o protejeaza impotriva razelor puternice ale soarelui. Mai mult, uleiul de catina stimuleaza productia de colagen, o proteina structurala esentiala pentru mentinerea tineretii pielii si amanarea imbatranirii. O productie optima de colagen amana aparitia ridurilor si lasarea pielii, asa ca daca vrei sa fii si mai frumoasa decat esti acum, poti incerca minunatul ulei de catina.Acesta poate fi folosit si in scop terapeutic pentru piele. Mai exact, poate fi utilizat in tratarea psoriazisului, a arsurilor solare, a dermatitelor si a altor rani. Ai o cicatrice care nu-ti mai trece? Incearca sa o tratezi cu ulei de catina si poti obtine rezultate incredibile.(sursa:www.ele.ro)