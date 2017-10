Trucuri pentru sex pasional

Ştire online publicată Joi, 10 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fa-i masaj in punctul potrivitPoarta-ti degetele de-a lungul coloanei vertebrale si insista la baza ei, chiar sub ultima vertebra. Maseaza zona prin miscari circulare si usoare, apoi fa-o un pic mai dur; ciupeste-l, dar nu foarte tare. In punctul cu pricina se afla terminatii nervoase legate direct de aparatul genital. O idee minunata ar fi sa folosesti un ulei de ylang-ylang. Pe langa faptul ca masajul va lua turnura unor mangaieri matasoase, aceasta planta tropicala are calitatea de a-i mari aproape instantaneu libidoul.Tachineaza-l cu milaAmanarea placerii, spun psihologii, poate fi un afrodiziac incredibil. Sentimentul vanatorii, atat de caracteristic barbatilor, face ca excitabilitatea nervoasa sa creasca direct proportional cu durata urmaririi. Cu cat promisiunea placerii dureaza mai mult, cu atat sexul va fi mai exploziv. Inainte de a pleca la serviciu, freaca-ti corpul gol de corpul lui, promitandu-i ca veti continua mai tarziu. Apoi, pe durata intregii zile, trimite-i e-mail-uri in care ii descrii cu lux de amanunte ce ai vrea sa-i faci chiar in momentul in care scrii.Fa sex cu toate luminile aprinseLumina transforma experienta intima in ceva extrem de personal. Atunci cand vezi in detaliu persoana cu care o faci, gradul de constientizare a actului este mult mai mare. In afara de o crestere a gradului de personalizare, sexul cu lumina aprinsa e poate cea mai buna metoda sa-ti dai seama ce-i place celuilalt cel mai mult.Preia total controlulIn loc sa-l ingropi in pat sub presiunea genunchilor tai, incearca o pozitie care pare sa se practice de la babilonieni incoace: sprijina-te pe talpi si incearca sa te inalti de-a lungul penisului lui, ca si cum ai face un fel de jumatati de genuflexiuni. Multe femei gasesc ca aceasta pozitie este foarte excitanta, de vreme ce au un control total asupra miscarilor. O alta parte buna a acestei pozitii este ca iti stimuleaza intens celebrul punct G, aflat pe peretele din fata al vaginului.Fa sex pe masa sau pe birouDa-te jos din pat (daca mai si preiei controlul, l-ai innebunit de tot) si du-l de manuta catre locul faptei. Intinde-te si lasa-te pe mainile lui: te va trage, intinde, mangaia si te vei simti posedata ca niciodata. Faptul ca ai curaj sa schimbi locul de facut sex e din start un stimulent care iti va accelera pulsul. Spune-i, cu respiratia intretaiata: "Te doresc atat de mult, incat nu mai am rabdare sa ajungem in pat.(sursa:www.femeia.ro)