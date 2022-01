Trucuri pentru Curatarea Mochetei

Dar, problema se pune atunci cand trebuie sa fie curatata sau intretinuta. Fie ca vorbim despre intretinerea sa zilnica, fie ca vorbim despre o pata ce este mai persistenta, probabil cea mai usoara solutie e sa accesati servicii de curatenie profesionale cu cautari de forma: “ Dar, problema se pune atunci cand trebuie sa fie curatata sau intretinuta. Fie ca vorbim despre intretinerea sa zilnica, fie ca vorbim despre o pata ce este mai persistenta, probabil cea mai usoara solutie e sa accesati servicii de curatenie profesionale cu cautari de forma: “ preturi curatenie la domiciliu ” sau “curatare mocheta la domiciliu”.





Dar daca iti doresti o curatenie in regie proprie, iata care sunt trucurile la care poti apela:





Bicarbonatul de sodiu poate sa fie un aliat de pret atunci cand vine vorba despre curatenia casei. Este cea mai buna idee atunci cand vrei sa reimprospatezi sau sa revitalizezi mocheta.





Atunci cand mocheta are pete care nu sunt grase, de cafea sau de vin, de exemplu, poti sa pui un strat generos de bicarbonat de sodiu pe fibre si sa vaporizezi mai apoi pata cu apa calda. Peste cateva ore vei putea sa cureti si sa aspiri mocheta.





Sifonul este cea mai buna idee pentru o intretinere regulata. Otet alb plus sifon- iata un amestec miraculos pentru mocheta! Aplica acest amestec pe mocheta cu ajutorul unei perii. Lasa totul sa actioneze si curata cu apa calda.





Sa dai cu aspiratorul des ar putea sa fie de ajuns atunci cand vrei sa intretii mocheta. Dar, aspiratorul nu este de ajuns pentru a intretine in mod durabil mocheta. Apa cu sapun poate sa fie in acest caz o solutie buna pentru a curata mocheta de pete.



Curatarea cu vapori poate sa fie o alegere buna si ea atunci cand vrei sa cureti in profunzime mocheta. Va elimina mizeria incrustata si acarienii din fibre. Pentru un rezultat optim se recomanda sa se pulverizeze pe mocheta un lichid pe baza de apa calda si detergent pentru ca mizeria sa urce la suprafata.





Pamantul Sommières este o alta solutie buna pentru a curata in profunzime mocheta cu ajutorul unui ingredient natural. Poti sa presari peste tot pe mocheta acesta si sa insisti mai ales acolo unde sunt pete grase. Va absorbi murdaria fara sa lase urme sau fara sa decoloreze mai ales dac dai mocheta cu aspiratorul dupa. Poti prepara de asemenea si o solutie pe baza de amoniac si detergent de vase cu care sa freci mocheta.









Procedeele profesioniste sunt si ele insa de real ajutor si pot fi accesate foarte usor la o simpla cautare Google de forma : “ servicii curatenie Bucuresti ”. Un aparat de curatare precum aspiratorul cu injectie- extractie, nu va distruge fibrele si va pastra aspectul mochetei ca nou. Culorile vor fi cele mai vii din nou si se pot folosi chiar si pentru cele mai tenace pete.

Tehnica curatarii prin injectie – extractie este ideala pentru curatarea in profunzime daca mocheta ta este murdara, care foloseste un aspirator injector/extractor. Aparatul are un rezervor de apa curata si murdara.





Functionarea aparatului este simpla- acesta injecteaza in covor un amestec de apa si sampon sau un produs detergent. In acelasi timp, aparatul aspira apa murdara. Acest pas minimizeaza timpul de uscare al mochetei si o protejeaza de riscul aparitiei mucegaiului. Dar acest procedeu presupune si costuri suplimentare intrucat este necesara accesarea unor servicii de curatenie profesionale.





Mocheta este calda si confortabila. Exista chiar din ce in ce mai multe modele foarte frumoase de mochete. Mocheta este deci cea care seduce prin designul si confortul sau, dar si prin durabilitatea sa in timp. In plus, are marele avantaj de a optimiza izolarea termica a incaperii unde se afla, dar si de a reduce zgomotul pasilor.