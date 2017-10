Trucuri care iti pastreaza tineretea

Ştire online publicată Vineri, 25 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Procesul de imbatranire este natural si nu scapa nimeni, dar poti folosi aceste trucuri care iti pastreaza tineretea si te ajuta sa imbatranesti sanatos si frumos. Si daca procesul de imbatranire al organismului nu poate fi oprit acesta poate fi mult incetinit daca respecti in viata de fiecare zi aceste trucuri care te tin tanara.Bea apa.Daca omul ar bea atata apa cata are nevoie cu adevarat organismul o serie intreaga de probleme grave de sanatate ar fi evitate. Problemele renale, unele afectiuni digestive si intestinale si unele probleme cardiovasculare sunt influentate si determinate de un consum insuficient de apa. In plus corpul uman contine aproximativ 70% apa si rutina de zi cu zi diminueaza aceasta resursa valoroasa, care trebuie sa fie completata. Bea un minim de 8 pahare de apa in fiecare zi! Continutul adecvat de apa din organism va mentine organele interne hidratate si intr-o buna stare de functionare. Nu in ultimul rand, va ajuta pielea sa arate flexibila, vibranta si supla, mentinand-o hidratata si eliminand toxinele din organism.Controlul stresului.Este imposibil de eliminat stresul din viata de zi cu zi, dar insa daca inveti sa-l gestionezi, iti va fi cu mult mai bine. Cand esti stresat, poti pierde echilibrul natural al organismului, care la randul sau cauzeaza secretia de hormoni, celule-reparatoare, cat si generarea de colagen. Exista mai multe modalitati prin care poti reduce stresul mental. Respiratia profunda si meditatia poate reduce stresul, creste fluxul de oxigen si de sange si imbunatateste nivelul de energie.Ingrijirea constanta a tenului.Adauga in rutina ingrijirilor zilnice si masca cu fructe. Un amestec de papaya exfoliaza pielea uscata si reduce depunerile de melanina, prin enzima din fruct, numita papaina. De asemenea puteti freca o capsuna feliata, aceasta continand mult beta-caroten si vitamina A, care ajuta la regenerarea colagenului. Aloe vera este o alta solutie indicata in ingrijirea pielii. Efectul anti-imbatranire se manifesta prin eliminarea liniilor faciale si a ridurilor.Miscare in aer liber.Activitatea fizica in fiecare zi este esentiala pentru a-ti mentine tineretea si reprezinta un pas esential in orice regim de ingrijire. Acestea vor contribui la mentinerea tonusului muscular, flexibilitatea si imbunatateste starea generala de sanatate, prin protejarea impotriva problemelor cu inima. Exerciile fizice vor spori fluxul de sange in tot corpul si poate sa mentina in forma creierul. Un mod la indemana oricui de a efectua miscare este mersul pe jos.(sursa:www.femeia.ro)