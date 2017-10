Trei moduri subtile de a-l excita

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Poartă roșuCercetările de până acum au dovedit că roșul este cea mai sexy culoare pentru bărbați, iar acum un nou studiu dezvăluie de ce.Se pare că voluntarii de sex masculin ai studiului au fost de părere că o femeie care poartă roșu este... mai dispusă să facă sex.Lasă-ți umerii la vedereÎn viziunea bărbaților, umerii sunt la fel de sugestivi ca și sânii. O singură privire și deja gândul le zboară la „perechea” ta mult râvnită.Explicația are legătură cu forma rotunjită a umerilor - le reamintește instant de sâni, plus că se află destul de aproape de zona pieptului.Poartă tocuriNu e vorba neapărat de un fetiș - zona creierului sau care comunică cu zona intimă se află foarte aproape de cea care are legătură cu tălpile.De aici rezultă că aceste două zone împărtășesc o legătură intimă, de aceea tocurile par atât de atrăgătoare bărbaților.Și mai există, desigur, aspectul estetic: tocurile alungesc și subțiază piciorul, astfel încât întregul corp arată mai senzual și mai feminin. O femeie pe tocuri transmite încredere în ea însăși și în senzualitatea ei, iar această atitudine este irezistibilă în ochii bărbaților.(sursa:www.cosmopolitan.ro)