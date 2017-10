Tratamente naturale pentru corp care te ajută să arăţi foarte sexy goală

Tratamente naturale pentru corp care te ajută să arăți foarte sexy goală

Ştire online publicată Miercuri, 11 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cea mai importantă regulă pentru a fi sexy este să te simți bine în pielea ta. Câteva ritualuri simple de înfrumusețare, cu produse naturale, îți vor oferi încrederea că arăți impecabil atunci când renunți la haine pentru iubitul tău. Iată ce trucuri de îngrijire să încerci pentru o piele catifelată:Pe timpul iernii pielea este mult mai uscată ca de obicei, în special din cauza hainelor groase, a temperetaurilor scăzute de afară și a aerului uscat din interior. La suprafața pielii se acumulează celule moarte, care formează un strat uscat și neplăcut la atingere. Exfolierea este pasul esențial care te va ajuta să elimini aceste reziduri de pe pielea ta pentru ca apoi substanțele hidratante pe care le folosești să pătrundă eficient în straturile profunde.Exfoliază-ți întreg corpul cu ajutorul unei perii pentru corp pe care să o folosești pe pielea uscată, înainte de baie. Dacă preferi o exfoliere în timpul dușului, amestecă o ceașcă cu mălai cu două linguri de miere și suficientă apă încât să se formeze o pastă groasă. În timpul dușului, masează-ți tot corpulu cu acest scrub natural și apoi clătește-te.Stimularea circulației sanguine are un efect excelent asupra pielii și asupra tonusului muscular. Iar dușurile alternante de apă caldă și apă rece reprezintă o soluție perfectă pentru a te bucura de aceste beneficii.Pielea va deveni mai elastică, ceea ce elimină apariția vergeturilor, celulita se va estompa, iar sânii vor deveni mai fermi.Aplică jetul de apă rece începând de la picioare, urcând treptat spre trunchi. Menține câteva secunde, apoi schimbă cu apă caldă și alternează astfel de câteva ori. Nu folosi apă prea rece sau prea fierbinte.Dacă îți place la nebunie să faci băi lungi și fierbinți în cadă, trebuie să știi că pielea ta are de suferit de pe urma lor. Temperatura ridicată a apei îndepărtează stratul hidrolipidic natural al pielii, care astfel devine mai uscată. Alege în schimb să transformi băile de relaxare într-unele de frumusețe, folosind apă la o temperatură potrivită și adăugând ingrediente care îți fac pielea suplă și catifelată.Adaugă în apa din cadă o infuzie concentrată de ceai verde, obținută din cinci pliculețe de ceai la un litru de apă. Ceaiul verde are proprietăți antiseptice, antioxidante și uniformizează culoarea pielii. De asemenea, poți adăuga un litru de lapte, care îți hidratează și catifelează pielea.După baie, înainte de a te șterge, aplică uleiuri intens hidratante, care îți fac pielea catifelată și irezistibilă. Alege uleiuri sau unturi de corp naturale, cu arome delicioase, precum cel de cocos, cacao sau mango. De asemenea, poți folosi uleiul de măsline, cel de avocado, jojoba sau argan în care să adaugi câteva picături din uleiul tău esențial preferat, fie că este de vanilie, trandafiri, portocale, bergamotă etc.Masează bine pielea încă udă cu ulei și apoi tamponează cu prosopul pentru a îndepărta apa rămasă și excesul de ulei. În maximum jumătate de oră pielea ta va absorbi uleiul hrănitor, iar rezultatul va fi un corp catifelat și parfumat.(sursa:www.eva.ro)