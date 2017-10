Tratamente împotriva celulitei care funcţionează cu adevărat

Tratamente împotriva celulitei care funcționează cu adevărat

Ştire online publicată Miercuri, 03 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cele mai multe femei s-au confruntat de-a lungul timpuluicu inestetica si suparatoarea problema a pielii afectate de celulita. In prezent, exista numeroase solutii ce promit sa ne salveze corpul de “coaja de portocala”, lasandu-ne pielea catifelata si ferma.1. CastravetiiIata inca un motiv pentru care sa iubim castravetii. Acestia sunt foarte hidratanti si bogati in vitamine. Cateva felii proaspete aplicate direct pe portiunile de piele afectate de celulita vor actiona instantaneu. Fitochimicalele din aceasta leguma vor influenta colagenul din straturile pielii, rezultatul fiind o piele mai ferma. Aceasta metoda ofera o solutie rapida de reducere a aspectului de “coaja de portocala”.2. Exfoliant pe baza de cafeaCofeina dilata vasele sangvine, astfel incat straturile superioare ale pielii devin mai ferme. Atunci cand cofeina este pusa in contact cu pielea, aceasta faciliteaza eliminarea toxinelor din corp si metabolizeaza grasimile acumulate. Este foarte usor sa iti prepari singura un exfoliant pe baza de cafea. Tot ce trebuie sa faci este sa amesteci cafea macinata cu un ulei potrivit pentru corp, cum ar fi cel de masline sau cel de migdale.3. Bai cu alge marineTalasoterapia este un tratament ce isi are originile in Franta. Acesta consta in utilizarea de apa fierbinte si aplicarea algelor marine pe piele, sub forma unei bai sau a unui invelis. Algele sunt foarte bogate in iod, element ce sporeste activitatea glandei tiroide, responsabila cu circulatia de sange. Astfel, aparitia celulitei este redusa.4. GelatinaConsumul de gelatina are nenumarate efecte benefice asupra corpului nostru, in special datorita faptului ca faciliteaza productia de colagen. Deficitul de colagen este una dintre cauzele principale ale aparitiei celulitei. Aceasta substanta poate fi gasita sub forma de pudra si trebuie doar sa o amesteci cu apa. Atentie insa, foloseste gelatina ce nu contine zahar!(sursa:www.elle.ro)