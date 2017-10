Transformă-ţi dormitorul intr-o oază de iubire

Transformă-ți dormitorul intr-o oază de iubire

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Poate sunt hainele aruncate peste tot sau lumanarile vechi, prafuite, uitate pe noptiera. Poate televizorul va distrage atentia de la momentele intime sau vraful de ziare și reviste și-au facut loc pe jos, in jurul patului. Exista sute de motive pentru care viata sexuala a cuplurilor nu este implinita, dar locul in care faceti dragoste nu ar trebui sa fie unul dintre ele. Iata ce ramane de facut:Scapa de egoismDormitorul vostru ar trebui sa fie al amandurora, așa ca obiectele care arata doar succesul unuia dintre voi - de exemplu diplome, certificate - nu iși au locul acolo. Expertii in feng-shui sustin ca acestea apartin vietii publice și nu ale celei personale, de cuplu. Atunci cand te inconjori cu obiecte care reprezinta un mod de imbunatatire a propriei persoane, dormitorul nu mai este un loc de legatura emotionala cu persoana iubita.Decorati in mod egalPentru a avea un simt de egalitate in cuplu trebuie sa va decorati dormitorul simetric, cu obiecte pe care le alegeti impreuna. De la noptiere asemanatoare și pana la cearceafuri care va reprezinta pe amandoi, toate ar trebui alese impreuna, pe picior de egalitate.Folosiți culorile cu capRoșu este culoarea universal atribuită iubirii, iar cum vreți ca dormitorul să fie un loc de amor, ar trebui să se găsească măcar un strop din această culoare și acolo. Dacă vopsiți un perete întreg în roșu veți obține efectul invers, așa că evită să folosești mult din această nuanță. Mai degrabă alege lenjeria de pat roșie sau mici obiecte decorative de această culoare.Ce ții sub pat?Tot din feng-shui știm că nu ar trebui să ții în apropiere obiectele care emană energie negativă - ca facturi sau poze cu foști iubiți. În schimb, ar trebui să ții acolo obiecte neutre din punct de vedere emoțional, ca lenjerie de pat, perne în plus, haine pe care nu le porți în anotimpul actual sau cărți vechi, dar care îți plac.(sursa:www.joy.ro)