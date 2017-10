Tot mai multe femei fac asta la nuntă. Ce descoperire uimitoare au făcut cercetătorii

Conform unui nou studiu, multe dintre miresele de astazi nu mai urmeaza traditia si renunta la multe obiceiuri. Vezi care sunt acestea si cu ce le inlocuiesc. Un studiu recent al unei publicatii online a intervievat 200 de viitoare mirese cu privire la pastrarea traditiilor in ziua nuntii. Printre subiectele discutate s-au regasit rochia alba, preluarea numelui sotului, conducerea la altar de catre tatal lor.Din cele 200 de femei, 26% si-au exprimat dorinta de a-si pastra numele de fata, iar 9% au optat pentru o alta culoare a rochiei in afara de alb. Totusi, 76% dintre femei au mentionat ca isi doresc sa fie conduse la altar de tatal lor.Intr-un comunicat de presa, reprezentanta respectivei publicatii a declarat ca in urma unor intalniri cu viitoarele mirese, acestea si-au sustinut punctul de vedere si au precizat ca prefera sa nu preia numele sotului, intrucat nu isi doresc sa renunte la propria identitate.In timp ce unele mirese renunta la traditiile cu privire la preluarea numelui sotului sau rochia alba, altele abandoneaza total ideea unei ceremonii religioase, a dansului mirilor sau aruncatul buchetului. Cele mai rebele opteaza chiar pentru inlocuirea domnisoarelor de onoare cu proprii caini sau renunta la vals in favoarea dansului pinguinului.Tu iti doresti sa pastrezi obiceiurile sau inclini catre o nunta moderna? Ti-ai planificat deja marele eveniment si stii cum va arata totul in ziua nuntii?(sursa:www.perfecte.ro)