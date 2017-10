Tipuri de femei care înnebunesc un bărbat din prima. Află ce trebuie să faci!

Ştire online publicată Marţi, 18 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă te-ai întrebat întotdeauna ce au atât de special acele femei care care înnebunesc din prima orice bărbat le traversează calea, ai fi surprinsă să afli că nu bustul generos sau talia perfectă sunt rețeta succesului.Chiar dacă aspectul fizic plăcut este clar un "must have" în cucerirea ochiului masculin, atitudinea este cu atât mai importantă pentru suscitarea interesului sexului tare.Câte tipologii de bărbați există, tot atâtea preferințe iau naștere în alegerea unei partenere. Unora le plac blondele, altora brunetele, o parte din bărbați preferă femeile care se îmbracă decent, pe când alții iau foc atunci când văd un decolteu îndrăzneț sau o fustă mini.Dincolo de aceste criterii, exista acel "ceva" emanat de unele femei seducătoare, căruia nici un urmaș al lui Adam nu îi rezistă. Iată care sunt 3 dintre tipurile de femei care înnebunesc un bărbat din prima clipă.A fi emancipată, independentă și orgolioasă nu înseamnă să renunți la feminitate. Sigur că femeile din zilele noastre sunt mai orientate către carieră și adoptă un aer dominator, dar nu toate își reneagă delicatețea și aerul gingaș. Gesturile, postura, machiajul, vestimenția ta, care exprimă puternic ideea de feminitate și "dulceață", sunt imediat interceptate de bărbații din jurul tău.Reprezentanții sexului tare sunt programați de Mama Natură să fie atrași de creaturile fine, care au nevoie însă de protecție și de un braț vânjos în jurul umerilor moi, de catifea.Din prima clipă în care un bărbat observă o femeie care știe să își pună în valoare feminitatea, o ia în calcul drept o candidată excelentă la titlul de iubită, soție și mamă.Probabil te-ai mirat și tu cum unele femei din jurul tău, fără calități fizice și intelectuale notabile, se bucură de toată atenția și admirația bărbaților.Secretul acestor domnișoare sau doamne aparent banale din toate punctele de vedere este acela că au încredere în ele și o arată prin modul în care merg, privesc, vorbesc și își mențin postura corporală (umerii orientați în față, bărbia ridicată, posteriorul perfect aliniat cu trunchiul).Zisă și "fatală", femeia senzuală este acea reprezentantă a sexului slab care emană din toți porii un potențial sexual incredibil. Feromonii ei sunt imediat interceptați de bărbați, funcționând ca o poțiune magică de cucerire a tuturor prin sex-appeal.Femeia senzuală are mereu o privire de felină, un mers lasciv și unduitor, un zâmbet misterios care intrigă. Se vede că își iubește corpul, pentru că știe să își scoată în prim plan atuurile fizice și să ascundă micile defecte. În fața unei femei senzuale, orice bărbat simte o pulsiune puternică de a ajunge cumva în preajma ei, de a o cunoaște mai bine și de a se convinge de măiestria cu care ea însăși își folosește sexualitatea într-o relație intimă.(sursa:www.eva.ro)