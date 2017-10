Te vrea doar pentru Sex?

Ştire online publicată Joi, 22 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un barbat care vrea o femeie doar pentru sex nu va ascunde acest lucru, chiar vrea sa te faca sa te simti ca o Afrodita. Partea neplacuta este ca foarte rar se poate construi o relatie bazata doar pe sex. Toti barbatii sunt fermi, da, sexul este foarte important intr-o relatie, dar nu e suficient pentru a-i determina sa ramana langa tine.Cum iti dai seama ca te foloseste doar pentru sex:Iti spune ca ai corpul unei zeite si ca doar la el se gandeste zi si noapte;Te soarbe din priviri si nu mai inceteaza cu complimente la adresa aspectului tau fizic;Iti trimite SMS-uri ori e-mail-uri care de care mai siropoase, mai insinuante;Iti va spune ca a devenit dependent de trupul tau;Va vedeti doar cand vrea el, unde doreste si pentru cat timp are la dispozitie;Foarte rar intra in discutie propunerile de a-i cunoaste familia, locul de munca sau prietenii. Si chiar daca vor ajunge topic de discutie, are el grija sa le bage repede sub pres;Discutiile voastre sunt destul de limitate, axate mai mult pe atractia fízica;Nu exista intalnire in care sa nu se consume actul intre voi. Foarte rare sunt momentele in care va plimbati tinandu-va de mana, va uitati la televizor imbratisati sau gatiti impreuna;Iti da tot timpul senzatia ca se implica in "relatie", dar este evident ca ceva il tine la distanta sau ca nu se ofera 100%.hiar daca esti de parere ca il poti tine alaturi doar folosindu-te de armele fizice, sa stii ca aceasta lupta va fi sortita esecului. De ce? Pentru ca vei obosi sa mai tragi de el ca sa se implice mai mult.(sursa:www.e/girl.ro)