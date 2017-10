Te-am văzut mi-ai plăcut, ce rămâne de făcut...

Ştire online publicată Marţi, 24 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

L-ai văzut, te-a văzut și îți place/te place. Cum să-l (s-o) faci să înțeleagă faptul că ești interesat(ă) de el (ea) fără să-l (s-o) lași să plece sau... fără să-l (s-o) alungi prin comportamentul tău?Cu ceva vreme în urmă, era de neconceput ca o femeie să facă avansuri unui bărbat. Acum, unele dintre reprezentantele sexului frumos fac pasul hotărâtor. Dar a face avansuri nu înseamnă în mod obligatoriu a face o propunere directă. Faza de apropiere este importantă. În primul rând, trebuie să arăți că ești interesat(ă) de respectiva persoană. Cum? De exemplu, invitând-o să beți ceva, susține Cecile Carnoy în "ABC-ul sexualității".Exprimarea nonverbalăChiar dacă suntem convinși că ne cunoaștem și că suntem în stare să ne controlăm, mimica și gesturile noastre ne trădează. Dialogul poate să fie politicos și formal, în vreme ce corpul lansează semnale mai mult sau mai puțin discrete: priviri insistente, mișcări ale buzelor, corp împins înainte, joc de picioare, zâmbet... De asemenea, și mișcările mâinilor, ale capului, ale părului sunt importante în manevrele de apropiere. Brațele încrucișate pe piept reprezintă un semn de închidere. Mâinile întinse înainte dovedesc un mare interes pentru persoana căreia te adresezi. La fel, fără a invada teritoriul celuilalt, va trebui să stai destul de aproape de el (ea) la o distanță de 30-60 cm. Depărtarea fizică exprimă o dorință de... a păstra distanța.AtingereaApăsarea cu mâna sau cu degetul, atingerea ușoară a antebrațului, mâna pusă pe umăr într-un mod fals amical sau chiar atingerea ușoară a sânilor sau a feselor sunt semnale tulburătoare, dar care au meritul de a fi clare. Fii atent să nu abuzezi de ele, pentru a nu-l îngrozi pe potențialul partener.Cum se răspunde la avansuriUnele semne te fac să înțelegi că avansurile tale au succes. Acestea sunt, printre altele:Pupilele dilatate;Suspinele, mâinile umede, bătăile accelerate ale inimii;Corpul (sau bustul, dacă stai pe scaun) împins înainte;Zâmbetele, faptul că ești privit(ă) fix în ochi.(csid.ro)