Sunteţi la începutul relaţiei şi vrei să-l cucereşti iremediabil? Vezi ce NU ai voie să faci

Sunteți la începutul relației și vrei să-l cucerești iremediabil? Vezi ce NU ai voie să faci

Ştire online publicată Vineri, 28 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Daca stai sa analizezi in amanunt, este o intreaga lista de lucruri, gesturi si situatii la care nu trebuie sa recurgi daca esti la inceputul unei relatii. Uneori este destul de greu sa-ti dai seama de ele, de vreme ce fluturii din stomac nu-ti dau deloc pace si nu te lasa sa gandesti logic. E greu sa incepi cu dreptul o relatie, tocmai din cauza emotiilor si a gandurilor care-ti invadeaza mintea si-ti fac inima sa bata cu putere, insa sunt cateva lucruri care trebuie evitate neaparat daca vrei sa existe sanse de a transforma relatia intr-una stabila.1. Nu minti!Desi ai putea fi tentata sa nu spui adevarul din prima discutie, totusi nu uita ca onestitatea este intotdeauna solutia cea mai fireasca de a raspunde intrebarilor pe care ti le adreseaza, chiar si atunci cand acestea au de-a face cu viata ta intima de pana atunci. Cu minciuni nu vei castiga inima nimanui, nu uita acest lucru!2. Nu da impresia ca te lasi greu!Pentru ca relatia ta sa aiba sanse de viitor, trebuie sa gasesti un echilibru, astfel incat sa nu pari nici prea disponibila, dar nici sa cazi in cealalta extrema si sa nu rasapunzi la telefon, la mesaje sau sa reprogramezi intalniri.3. Nu recurge la alcool pentru a castiga curajDaca esti nesigura pe tine sau timida, e posibil sa ai tendinta sa bei un pahar, doua sau trei ca sa-ti faci curaj. Nu asta este solutia prin care il vei cuceri caci s-ar putea sa nu iasa cum vrei tu si in loc sa devii mai vorbareata si mai spontana, sa te simti rau. Asa ca incearca sa faci fata situatii fara alcool si nu uita ca fetele timide sunt de fapt, adorabile.4. Nu-l sufoca!Daca te arunci prea mult in relatie, s-ar putea sa-l sperii pe bietul baiat. Incearca sa nu-l suni de 20 de ori pe zi sau sa faci deja planuri pentru prima vacanta impreuna daca ai avut doar cateva intalniri pana acum. Cu atat mai mult, nu vorbi despre copii sau despre cum arata casa ta, pentru ca astfel nu va sti cum sa se retraga cat mai repede din discutie si chiar din viata ta.5. Nu va mutati impreuna!Intr-o relatie sunt cateva lucruri care vin de la sine si nu trebuie fortate. Discutia cu mutatul impreuna ar trebui sa aiba loc dupa o perioada mai lunga de timp. Ai rabdare pana iti cunosti partenerul mai bine si iti potolesti fluturii din stomac, astfel incat sa poti gandi rational.6. Nu vorbi doar tu!Cu siguranta iti doresti sa-l impresionezi, insa nu sari calul si nu il obosi cu povestile tale. Incearca sa faci conversatie cu el si nu doar monolog, caci nu esti singura care are lucruri de spus. Da-i si lui timp si spatiu sa vorbeasca, sa te cunoasca si sa-ti adreseze intrebarile care il macina.7. Nu face sex de la prima intalnire!Iti place de el, te-au fascinat cuvintele lui si ti-a dat impresia ca e topit dupa tine? Asta nu inseamna ca trebuie sa sari in patul lui din prima, ci dimpotriva, sa-l faci sa te doreasca si mai mult. Daca te va astepta pana cand tu vei fi pregatita, iti va demonstra astfel ca nu a vrut doar o aventura de o noapte, ci o relatie de lunga durata.(sursa:www.perfecte.ro)