Sugestii pentru o relaţie împlinită

Sugestii pentru o relație împlinită

Ştire online publicată Luni, 30 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cuvinte frumoase, îmbrățișări strânse și gesturi altruiste – nu e greu să-ți faci iubitul fericit. Urmează regulile de mai jos și... mândrește-te cu o iubire invincibilă!Păstrează discreția.Fii atentă la cum te comporți și ce transmiți atunci când partenerul tău nu se află în preajma ta. Desigur că te simți minunat atunci când flirtezi cu tipul acela drăguț de la ghișeul bancar, dar dacă iubitul tău ar fi acolo s-ar simți mândru de tine? Ți-ar arăta respect față de comportamentul afișat? Atunci când întreții două „fețe” – una pentru bărbatul tău, în viața privată și o alta publică, pentru societate -, nu numai că dăunează imaginii propriei tale persoane, dar va fi, până la urmă, fatidică și pentru relația pe care o ai.Poartă-te întotdeauna frumos.Fii drăguță! E foarte simplu să afișezi o figură morocănoasă atunci când ai o zi mai proastă și e cu atât mai ușor s-o faci atunci când te afli într-o relație de mult timp. Însă fii sigură că tipul e aceeași persoană alături de care ai decis să îți trăiești viața și care, cu siguranță, te iubește și pentru faptul că nu ești atât de nedreaptă încât să-ți verși nervii pe el.Gândește deschis.Renunță să te compari și să îți analizezi relația cu a altor femei sau poate chiar și cu a părinților tăi. Ești stăpână pe relația pe care o ai azi, acum, cu acest bărbat și îți trăiești alături de el propriul „scenariu” de viață! Acesta poate fi exact așa cum îl dorești tu: plin de aventuri și de momente distractive și presărat cu mici doze de nebunii! La sfârșitul vieții nu o să dai socoteală nimănui despre cum ți-ai trăit viața, nu-i așa?Dormitorul e pentru dragoste.Într-o relație sănătoasă, toate drumurile duc către... intimitate (sau cel puțin așa ar trebui). Indiferent de problemele pe care le aveți sau de criza prin care treceți, dacă atunci când te întinzi lângă el în pat și simți căldură, conexiune emoțională, la care se adaugă atingeri fizice, atunci veți putea depăși orice obstacole. Stabilește un obicei să vă petreceți câteva ore în week-end doar în pat, „deconectați” de lumea exterioară și, de ce nu, inițiază jocuri sexuale inocente. Pune accentul pe preludiu – acesta are potențialul de a întări relația dintre voi -, și nu uita de lubrifiant, plus un playlist muzical sexy!(sursa:www.cosmopolitan.ro)