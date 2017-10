Spaţiul personal într-o relaţie

Spațiul personal într-o relație

Ştire online publicată Luni, 31 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Spatiul personal intr-o relatie de cuplu este o necesitate pentru ambi parteneri. Spatiul personal este una din nevoile omului, chiar si atunci cand este implicat intr-o relatie stabila, chiar si atunci cand este membru intr-o familie. Spatiul personal este explicatia pentru care avem nevoie de intimitate, avem coduri si parole, avem secrete si o lume privata care este exclusiva si care este total ascunsa celor din jur, indiferent cat ne sunt acestia de apropiati.Nevoia de intimitate se manifesta si in cuplu. Cum respecta un partener fata de altul nevoie de intimitate a celuilalt? Conform lui Robert Neuburger este vorba despre nevoile fiecaruia, care variaza de la persoana la alta, in functie de personalitatea acesteia. Cuplul ideal este cel in care se poate respira, cel in care fiecare are dreptul la minimum de viata personala, dar fara a lza sensibilitatile si sentimentele celuilalt.Spatiul personal nu inseamna libertate conjugala. Desi fiecare membru dintr-un cuplu trebuie sa aiba o anume libertate de miscare in viata sociala, aceasta nu trebuie confundata cu libertatea conjugala, iar partenerii trebuie sa inteleaga ca, in cuplu, intimitatea personala este o necesitate, dar intimitatea cuplului o depaseste si o anuleaza pe cea personala.Se considera ca exista un spatiu personal al individului si un spatiu personal al unui cuplu. De aceea acestia au camera lor si au nevoie sa dorma singuri.... Este insa si un spatiu personal al familiei care-i include pe toti membrii familiei.Exista cateva reguli simple pe care fiecare partener le poate respecta pentru a confirma spatiul personal al celuilalt. Regulile se construiesc in fiecare cuplu in parte si depind de cat este de solid acesta si cat de profunde sunt sentimentele unul pentru altul.(sursa:www.femeia.ro)