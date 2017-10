Slăbeşte făcând...sex! Top poziţii sexuale care te scapă de kilogramele în plus

Slăbește făcând...sex! Top poziții sexuale care te scapă de kilogramele în plus

Ştire online publicată Vineri, 28 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sexul are mai multe beneficii asupra corpului tau, printre care si pierderea in greutate. Vezi care sunt cele mai tari pozitii sexuale pentru a obtine rezultatele dorite.Pozitia “Doggy Style”, una dintre preferatele femeilor, este cea prin care iti poti lucra muschii bratelor, caci sprijini o mare parte din greutatea corpului in maini. Insa, daca vrei sa faci un efort mai mare si sa obtii un rezultat mai bun, poti modifica usor pozitia si te poti sprijini de un perete.Pozitia “Woman on top” iti ofera sansa de a-ti pune in miscare in mod deosebit zona pelvina si muschii abdomenului, dar si pe cei ai picioarelor, acestea fiind singurul tau punct de sprijin. Prin urmare, pe langa controlul pe care il detii in ceea ce priveste actul sexual, iti poti subtia abdomenul si intari musculatura.Pozitia”Standing-up” iti solicita in mod deosebit bratele, avand in vedere ca trebuie sa-ti mentii echilibrul sprijinindu-te de gatul partenerului. In acelasi timp, abdomenul si fesierii vor fi supusi unui efort mai mare, pentru a-ti ajuta iubitul sa realizeze miscarile de penetrare.“The Bridge” este una dintre cele mai solicitante pozitii, avand in vedere ca esti nevoita sa te sprijini atat in brate, cat si in picioare si sa-ti mentii dreapta zona abdominala. Efortul tau va fi negresit apreciat de partenerul tau, iar tu vei pierde multe, multe calorii.Pozitia “The Arch” te solicita destul de mult din punct de vedere fizic, caci trebuia sa te sprijini atat pe spate, cat si pe picioare, in timp ce partenerul tau iti sustine posteriorul si odata cu el si o parte din greutatea corpului.(sursa:www.perfecte.ro)