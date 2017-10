Situaţii în care este indicat să faci sex

Situații în care este indicat să faci sex

Ştire online publicată Marţi, 13 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

S-ar putea să n-ai nevoie de motive suplimentare pentru a face sex, totuși se pare că unele momente sunt mai potrivite decât altele când vine vorba despre sex.Înaintea unei prezentări importanteStudiile arată că sexul calmează nervii, scade tensiunea arterială și micșorează nivelul de stres. Un studiu chiar a demonstrat că oamenii care au făcut sex înainte de a vorbi în public au fost mai puțin stresați.DimineațaSerios, corpul tău este făcut pentru sex de dimineață. Nivelul de testosteron și de energie sunt ambele mai ridicate dimineața, iar creșterea nivelului de oxitocină vă va ține conectați pe tine și pe partenerul tău toată ziua; nu mai zic de nivelul ridicat de endorfine care îți vor da o stare generală de bine. Parcă nu mai sună așa rău, nu?Când ești puțin răcităPoate că nu are niciun sens pentru tine, dar sexul îți poate întări sistemul imunitar ("aspirina săracului", nu?). Bine, asta nu înseamnă să săriți unul pe celălalt când aveți febra 39 cu 5, dar funcționează ok ca o pregătire pentru sezonul de iarnă.Ziua 14 a menstruațieiCercetări recente arată că la aproximativ două săptămâni de la începutul menstruației orgasmul este mult mai ușor de obținut; totul se petrece în perioada în care se desfășoară și ovulația, deci este normal ca organismul să fie pregătit pentru sex.După ce ai fost la sala de fitnessBeneficiază de strălucirea de după antrenament și de creșterea libidoului în această perioadă.Un studiu realizat la Universitatea din Texas a făcut o comparație vizavi de reacțiile femeilor la materiale erotice după 20 de minute de mers pe bicicletă; rezultatul a arătat o dublare a vitezei de circulație a sângelui către organele genitale. Nu mai spunem de faptul că după antrenament ai și o părere mai bună despre corpul tău, deci mai puține inhibiții.După o zi proastăVrei să scapi de stresul unei zile grele la servici? Este mai indicat să faci sex decât, să zicem, să bei câteva pahare bune de alcool. Sexul și alte forme de afecțiune fizică - chiar și ținutul de mână - au un efect pozitiv asupra stării tale de spirit și scad nivelul de stres în zilele următoare. Plus, dacă folosești frustrarea și tensiunea în pat poți deveni mai pasională și poți avea un entuziasm crescut. Atâta timp cât nu partenerul este sursa frustrării, o partidă de sex cu năbădăi poate fi extrem de apreciată.(sursa:www.femeia.ro)