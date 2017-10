Sfaturi pentru o bună comunicare în cuplu

Ştire online publicată Luni, 24 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ea vrea sa discute, el ii intoarce spatele. El se plange de pretentiile ei exagerate. Ea, de indiferenta lui. Si, totusi, cum pot ajunge sa se inteleaga?Dupa o cercetare facuta cu participarea a 264 de cupluri, s-a constatat ca femeile cred ca elementul esential in viata in doi este buna comunicare. In general, barbatii nu inteleg ce vor sotiile lor. Cei mai multi gandesc cam in felul acesta: “Eu vreau sa realizez o multime de lucruri impreuna cu ea, iar ea vrea sa vorbeasca!”.Femeile isi exprima mai bine emotiileFetele isi exprima sentimentele mai bine, atat verbal, cat si nonverbal – prin mimica, gesturi, tonul vocii; de aceea, sunt mai abile decat baietii in descifrarea si analiza reactiilor afective.Fetele se raporteaza intotdeauna la un grup, pe cand baietii sunt mandri de independenta lor.Incepand cu scoala primara, expresivitatea tinde sa se estompeze la baieti si sa se accentueze la fete. De aceea, este mai usor sa descifrezi sentimentele de pe fata unei femei, decat cele de pe fata – mai mult imobila, a barbatului.Pentru ei, linistea e mai importanta…Preferinta barbatilor pentru liniste poate fi legata de naivitatea cu care privesc starea cuplului. In general, barbatii au o viziune mai roz asupra vietii in doi: finante, sexualitate, relatia cu socrii etc. Faptul se datoreaza intr-o masura oarecare si inabilitatii lor de a descifra mesajele nonverbale.(sursa:www.avantaje.ro)