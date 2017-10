Sfaturi pentru bărbaţi, ca să aibă priză la femei

Sfaturi pentru bărbați, ca să aibă priză la femei

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cati barbati nu cauta formula perfecta care sa-i transforme peste noapte in cuceritori de talia lui Casanova? Cati dintre noi nu ne-am intrebat ce facea celebrul cuceritor astfel incat atat de multe doamne si domnisoare din diferite cercuri i-au cazut prada? Cine nu viseaza cu ochii deschisi ca i-a descoperit secretele acestui cuceritor fara pereche si le-a aplicat cu succes? S-au scris o multime de carti despre metodele folosite de Casanova, nu mai are sens sa vorbim si aici despre ele. Insa putem sa va dezvaluim cateva dintre greselile pe care le fac barbatii care NU au priza la femei. Dragi domni, cititi-le cu atentie si mai ales aveti grija sa nu le repetati. In cazul in care va numarati printre cei care se purtau astfel in preajma reprezentantelor sexului frumos, acum stiti de unde vi se trage esecul.Ai observat ca femeile frumoase nu sunt atrase, in general, de baietii buni? Acestia din urma se trasnforma in cei mai buni prieteni insa niciodata nu ajung la statutul de amant. Cu siguranta ca ai avut colege, foarte frumoase, care se implica doar in relatiile cu baietii rai. E foarte greu de explicat insa acest tip de barbat prezinta o atractie magnetica pentru orice femeie. Si pana nu vei acepta acest adevar niciodata nu-ti vei depasi conditia.Ce fac cei mai multi barbati atunci cand intalnesc o femeie atractiva care inca nu pare interesata de ei? Incearca s-o convinga sa-si schimbe sentimentele. Ei bine, avem o veste neplacuta pentru tine: nu vei reusi NICIODATA sa schimbi sentimentele si sa se simta atrasa de tine. Insa toti barbatii fac aceasta greseala. Cu totii ne rugam, imploram, urmarim, si ii aducem argumente logice pentru care EA ar trebui sa fie jumatatea noastra. Insa, niciodata nu reusim s-o induplecam.Dorim atat de mult sa multumim femeile incat suntem gata sa le cerem parerea si aprobarea pentru fiecare maruntis. Asta este o alta idee proasta. Femeile nu sunt niciodata atrase de astfel de barbati. De fapt, urmasele Evei sunt deranjate de acest comportament, iar daca nu ma crezi doar intreaba o femeie frumoasa ce parere are despre X care doreste de fiecare data sa auda parerea ei? O sa fii uimit de vehementa cu care il infiereaza. 4. Incercarea de mituireDe cate ori n-ai scos o femeie in oras, nu i-ai cumparat flori si alte cadouri si cu toate acestea ea il prefera pe tipul care n-a facut nici jumatate din toate acestea pentru ea? De fapt, mesajul pe care tu i-l transmiti este urmatorul: „Nu cred ca tu esti atrasa de mine pentru ceea ce sunt si tocmai de aceea incerc sa-ti cumpar atentia si afectiunea”. Cu toate intentiile tale bune o femeie o va considera o incercare de manipulare.Sursa: www.sfatulparintilor.ro