Sfaturi ca să atragi bărbatul potrivit

Ştire online publicată Miercuri, 16 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Unui barbat adevarat nu-i va fi frica niciodata sa incerce sa ajunga la standardele impuse de tine. Va sti sa faca fata provocarilor, iar frumusetea ta il va incita sa raspunda pe masura.Inconjoara-te cu persoanele potrivite. Atat timp cat stai alaturi de oameni care nu-si urmaresc decat propriul interes si te trateaza doar ca pe un accesoriu, vei atrage persoane care vor fi exact la fel.Fii increzatoare! Zambeste, traieste-ti viata, fii curioasa, viseaza, incearca lucruri noi! Nu uita sa te descoperi in fiecare zi cate putin!Nu-ti inchide inima! Indiferent cat ai suferit din dragoste, nu trebuie sa ridici ziduri in jurul ei. Las-o sa respire, sa creasca, sa se vindece. Ofera-i sansa sa poata iubi din nou.Ai rabdare! Cel pe care il astepti este acolo si este asa cum ti-l doresti. Nu insista, nu fi obsesiva si nu analiza lucrurile la sange. Fii sigura ca baietii carora le starnesti interesul te vor cauta si vor vrea sa te cunoasca. Tu trebuie doar sa-l alegi pe cel care ti se pare potrivit.Fii curajoasa! Nu lasa lumea din jur sa-ti spuna cine esti si ce te defineste, pentru ca doar tu stii asta. Fii tu insati in orice clipa!Ai grija de tine! Mereu trebuie sa arati bine. Nu conteaza ca te duci sa cumperi o paine sau mergi la stomatolog. Parul trebuie sa fie stralucitor, privirea profunda, hainele sa spuna o poveste, iar zambetul sa nu lipseasca de pe buze.Fericirea ta este pe primul loc! Nu ai nevoie de cineva care sa te faca fericita. Poti sa fii fericita chiar si daca nu esti implicata intr-o relatie. De ce? Pentru ca nimeni nu te poate defini ca persoana. Doar tu poti face asta!Sursa:www.egirl.ro