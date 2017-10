Sezonul despărţirilor: Cum să pui capăt unei relaţii

Sezonul despărțirilor: Cum să pui capăt unei relații

Ştire online publicată Miercuri, 24 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sezonul despartirilor nu este un concept utopic, ci chiar exista si incepe in luna noiembrie. Punctul culminant este atins cu cateva zile inaintea Craciunului.Si tu te afli in aceasta postura? Iti doresti sa pui punct relatiei pe care o ai, dar inca nu esti decisa cum sa o faci? Parerile sunt impartite in privinta celei mai bune metode de a "da papucii" cuiva, insa modalitatile in care sa NU o faci sunt mult mai clare. Daca vrei sa te desparti de iubitul tau, iata cum sa NU procedezi:Sa nu dispariDesi este un moment dificil atat pentru tine, dar mai ales pentru el, nu pune capat relatiei fara sa ai o conversatie cu partenerul tau. Oricat de urata este situatia intre voi doi, din respect pentru timpul petrecut impreuna, ii esti datoare cu o discutie in care sa ii explici motivele tale.Nu te ascunde in spatele tehnologieiPare mai usor sa trimiti un sms in care sa-i spui ca totul s-a terminat, insa nu este o metoda prea buna. Fa-ti curaj si da-i vestea cea proasta personal.Intr-un moment extrem de nepotrivitSigur, nu exista un moment perfect in care te poti desparti de cineva, insa poti crea o oarecare ambianta prielnica. Nu-i rupe inima inainte ca el sa aiba un interviu important, unei situatii nefericite in familie etc. Asteapta un moment cand lucrurile sunt, relativ, calme in viata voastra.Sa anunti despartirea fara ca el sa stieFacebook joaca, in prezent, un rol important in viata noastra. Asa ca nu iti schimba statusul pe profilul tau in "singura" sau "e complicat" fara sa-l anunti pe el inainte. E urat ca prietenii lui sa afle de despartire inaintea lui!Acum ca stii cum nu trebuie sa procedezi, iata si cateva sfaturi despre modalitati potrivite pentru a te desparti de cineva:Alege locatia potrivitaEmotiile vor pune stapanire atat pe el cat si pe tine, deci nu ii spune in timp ce conduce de exemplu. Si restaurantul lui preferat iese din discutie; e posibil sa isi doreasca sa se mai intoarca acolo. Opteaza pentru un teren neutru.Fii directaNu te ascunde dupa cuvinte si spune-i exact ce iti doresti. Daca esti suta la suta hotarata ca vrei sa termini legatura cu el, nu spune cuvinte care pot lasa loc de negocieri "e posibil", "s-ar putea" etc. Alege cuvinte clare si simple, care iti vor face mesajul perfect inteles.Pune punct inaintea evenimentelor importanteDe exemplu, nu astepta pana la masa de Craciun in familie pentru a-i spune. Daca esti decisa ca nu iti mai doresti o relatie cu el, cu siguranta nu iti doresti sa impartiti si alte evenimente speciale.(sursa:www.femina.ro)