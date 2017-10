Sex sălbatic: cum şi când sa-l faci?

Sex sălbatic: cum și când sa-l faci?

Exista barbati si barbati. Pe unii iti vine sa-i inghesui instant intr-un colt si nu stii cum sa-i dezbraci mai repede, pe altii i-ai lasa sa te dezbrace cu incetinitorul si sa te dezmierde cu ceasurile inainte de a trece la treburi serioase.De obicei, primul imbold il resimti fata de tipii care arata exact pe gustul tau si, eventual, nu-i cunosti prea bine. Actionezi impulsiv atunci cand atractia fizica e la maxim, si asta se intampla de obicei la inceputul relatiei cu un barbat.Cand simti TU nevoia de sex salbatic?Esti la o petrecere, intr-un bar sau pe strada, si vezi pe cineva care te atrage fizic atat de intens, incat iti si imaginezi cum ar fi sa faceti sex. Sa recunoastem: barbatii nu sunt singurii care dezbraca din priviri persoanele de sex opus.Pentru fiecare femeie exista un gen de barbat care o poate face sa-si piarda capul. Atunci intervine sexul salbatic, animalic, agresiv - a nu se intelege dureros - sexul care nu are nevoie de preludiu prea lung, pentru ca dorinta este dureros de intensa si trebuie satisfacuta urgent.Poti simti asta fata de un tip pe care abia il cunosti, dar si fata de iubitul tau caruia ii stii fiecare particica a corpului. O privire, o vorba, un gest al lui, orice poate declansa in tine dorinta de a-l avea atunci, in momentul acela.Cand simte EL nevoia?La fel ca si noi, barbatii isi schimba dispozitia pentru sex in functie de hormoni, stres, oboseala sau chiar si de momentul zilei. Cateodata vor sa fie iubiti agresiv, alteori tandru; uneori vor sa conduca, alteori sa fie condusi; uneori, vor sa transpire, alteori sa stea pe spate si sa faci tu toata treaba. Dar fii sigura ca are chef de sex salbatic atunci cand este foarte multumit de sine insusi. Cand instinctele lui de mascul sunt la nivel maxim, inseamna ca si testosteronul lui e la maxim.Cum sa-l faci?Sexul salbatic este rapid si intens. Asta nu inseamna sa sari peste preludiu, doar ca nu trebuie sa pierzi prea mult timp cu pregatirile: nu stai sa-i soptesti vorbe de amor, ci ii spui foarte direct ce vrei sa-ti faca sau ce vrei tu sa-i faci lui; nu te apuci sa-l mangai cu pene sau esarfe de matase, ci il tragi de par, il brushezi, il zgarii, iti infigi unghiile in el (cu masura, totusi, ca sa nu se lase cu varsari de sange); nu il saruti tandru, ci cat de frantuzeste poti, si il mai si musti pe ici-pe colo, in locurile esentiale; nu-i deschei fiecare nasturel, ci ii rupi camasa, asa cum ai vazut in filme - doi-trei nasturi tot o sa cedeze.(sursa:www.femeia.ro)