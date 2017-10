Sex în timpul menstruaţiei: da sau nu?

Sex în timpul menstruației: da sau nu?

Miercuri, 10 Septembrie 2014.

Raspunsul este un Da cat se poate de categoric. Si pentru ca relatiile sexuale din timpul menstruatiei ridica intotdeauna niste semne de intrebare, te lamurim imediat.Interzis? Din contra!Nu exista absolut niciun motiv medical pentru care sa iti refuzi partenerul in aceasta perioada a lunii. Poate doar unul ce tine de propriile idei si conceptii. Cert este ca o femeie poate avea dorinte sexuale si in aceasta perioada, uneori chiar mai accentuate decat de obicei. Mai mult, pentru unele dintre ele menstruatia este perioada cu libidoul setat la maximum.Acest lucru se intampla mai ales in cazul femeilor care utilizeaza pilule contraceptive. Stim cu totii ca acestea diminueaza libidoul, iar perioada de 7 zile de pauza vine in acest caz ca o fereastra deschisa spre placere.Femeilor le place sau nu?Atat pentru femei cat si pentru barbati, parerile sunt impartite. Unele persoane nici nu se gandesc la asa ceva pe cand altele apreciaza in mod special aceasta perioada. Unele femei sustin chiar ca sexul din aceasta perioada le diminueaza durerile si celelalte simptome care vin odata cu menstruatia. In orice caz, nu trebuie fortat pentru ca pana la urma, menstruatia dureaza doar cateva zile.Posibila sarcina in aceasta perioada?Din pacate exista o sansa - ceva mai scazuta ce-i drept - de a ramane insarcinata, intrucat sperma poate rezista in sistemul reproducator pana la 3 zile. Daca menstruatia dureaza un pic mai mult timp, iar ovulatia intervine ceva mai devreme in ciclul tau menstrual, s-ar putea sa ai o surpriza neplacuta.Sangele - un impediment?Nu pentru mecanica procesului sexual. Ba chiar joaca rol de lubrifiant si inca unul foarte bun. Unii barbati au o problema insa tocmai cu acesta. Ei considera sangele menstrual ceva murdar si plin de microbi. Nu fugiti baieti! Aveti de a face cu un lichid 100% natural care nu va dauneaza in nici un fel.In schimb, in caz de boli cu transmitere sexuala, sangele creste riscul infectarii. Pentru femei, este o perioada cruciala, intrucat cervixul este deschis pentru a-i permite sangelui sa treaca, facandu-le astfel loc si bacteriilor sa se instaleze cat mai bine in cavitatea pelviana. Asa ca, protejati-va! Un prezervativ este o solutie excelenta, chiar si in aceasta perioada.9sursa:www.csid.ro)