Semne că te mulţumeşti cu bărbatul nepotrivit

Semne că te mulțumești cu bărbatul nepotrivit

Ştire online publicată Vineri, 31 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O relatie in care unul dintre parteneri se multumeste cu mai putin decat ar merita este sortita esecului de la bun inceput, fiindca exista un numar limitat de frustrari pe care le poti ascunde sub pres pana cand iti explodeaza pur si simplu in fata.Cand iti alegi partenerul de cuplu, ai mare grija sa il alegi pe cel pe care ti-l doresti cu adevarat, si nu pe cel care iti da senzatia ca “merge”.Exista cateva semne care te atentioneaza ca s-ar putea sa te multumesti cu o relatie mediocra.1. Nu esti o prioritate pentru elPoate ca viata lui n-ar trebui sa se invarta numai in jurul tau, insa ar trebui totusi sa fii printre primele prioritati din lista lui, alaturi de cariera, familie, prieteni si alte pasiuni.2. Nu te ajuta sa ai incredere in tineIn preajma lui nu te simti mai frumoasa decat oricand? Te indoiesti de deciziile pe care le iei cand te gandesti la ce ar spune el despre mutarile tale? Daca partenerul nu reuseste, presupunand ca nu o face intentionat, sa te faca sa te simti mai bine in pielea ta, atunci s-ar putea sa te fi multumit cu mai putin decat ai merita.3.Simti tot timpul nevoia sa-i dovedesti cevaUn barbat care tine la tine va fi alaturi de tine indiferent de situatie. Te va iubi asa cum esti, nu pentru ceea ce poti realiza. Daca atunci cand iti pierzi din stralucire stramba din nas, daca simti ca trebuie sa fii tot timpul la inaltimea asteptarilor lui pentru a-i mentine interesul treaz, e clar ca meriti mai mult.4. Faci mai degraba sacrificii, nu compromisuriNimeni nu-i perfect, insa atunci cand principiile tale nu trebuie doar modelate usor pentru a pastra relatia, ci sunt pur si simplu calcate in picioare pentru a-i face pe plac celuilalt, atunci ai face mai bine sa-l cauti pe acel barbat care nu va gasi ca limitele tale sunt trasate unde nu trebuie si le va respecta cu sfintenie. Iar daca va simti ca e cazul sa schimbi cate ceva, te va ruga sa o faci, te va ajuta sa o faci si nu iti va impune acest lucru, conditionand astfel relatia dintre voi.9(sursa:www.feminis.ro)