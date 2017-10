Semne că te afli într-o relaţie nepotrivită

Semne că te afli într-o relație nepotrivită

Ştire online publicată Joi, 27 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Poate ca ai dubii despre relatia in care te afli, insa nimic nu te poate convinge mai bine decat cele 10 semne pe care le-am adunat pentru tine. Vezi cate dintre acestea ti se potrivesc.1.Simti ca trebuie sa te schimbi pentru a-ti face partenerul fericitCu toti simtim nevoia de a ne schimba putin atunci cand intram intr-o noua relatie, insa nu devine cu adevarat o problema decat in momentul in care ai nevoie de o schimbare pentru a-ti satisface partenerul de viata."Acest lucru devine o problema in momentul in care incepi sa iti reevaluezi valorile, opinile chiar si stilul vestimentar, pentru a fi pe placul partenerului. Daca iti gandesti fiecare pas dinainte sau iti monitorizezi fiecare actiune pentru ca simti ca doar asa partenerul tau va fi multumit, ar fi cazul sa iesi din relatia in care te afli", sustine terapeutul Virginia Gilbert.2. Trebuie sa iti aperi cu tarie partenerul in fata familiei si a prietenilorNu toata lumea va fi multumita de alegerea facuta, insa ar trebui sa te ingrijorezi daca majoritatea celor din jurul tau sunt impotriva partenerului tau de viata, sustine psihoterapeutul M.Gary Neuman."Cand toata familia si prietenii tai se simt inconfortabili cu cel de langa tine, este timpul sa te uiti cu atentie la relatia in care te afli. Daca te simti izolata de cei dragi si iti spui ca acestia nu realizeaza cat de important este celalalt pentru tine, sansele sunt ca aceasta relatie sa nu se termine bine"3. Critica chiar si in gluma este o constanta intr-o relatieDaca partenerul tau de viata iti considera sms-urile sacaietoare si iti spune asta in repetate randuri sau compara educatia pe care fiecare dintre voi a primit-o, este un semnal care iti spune ca relatia ta este in pericol.4. Te intrebi in mod constant ce face cand nu este cu tineVersurile lui Elvis din melodia "Suspicious minds" sunt in totalitate adevarate. Nu poti ramane intr-o relatie atat timp cat aveti dubii in ceea ce-l priveste pe cel de langa tine.5. Partenerul tau ia toate decizile importante legate de relatia voastraVa intalniti doar atunci cand este convenabil pentru el sau petreceti timpul doar cu familia sau prietenii sai. Suna familiar?Daca partenerul tau ia toate decizile, iar tu le urmezi cu sfintenie, este momentul sa te gandesti la ceea ce se intmpla cu relatia ta.(sursa:www.cosmopolitan.ro)