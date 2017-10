Semne că iubitul tău se foloseşte de tine şi că aveţi o relaţie nesănătoasă

Semne că iubitul tău se folosește de tine și că aveți o relație nesănătoasă

Ştire online publicată Luni, 27 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă te recunoști în cel puțin două situații de mai jos, te asigurăm că nu merită să îți pierzi timpul cu acest bărbat și că meriți ceva mai bun!1. Tu plătești pentru amândoi la fiecare ieșire în orașDacă se poate întâmpla o dată pentru că și-a uitat portofelul sau de două ori pentru că e strâmtorat, nu trebuie să-ți ridice semne de întrebare, dar dacă devine un obicei, e grav. E în regula să împărțiți nota de plată, nu e ok ca femeia să o plătească de fiecare dată!2. E disponibil doar când are nevoie de tineDacă atunci când ai tu nevoie de el nu e de găsit, dar apare brusc când are el nevoie de ceva, e un semn clar că nu are ce căuta lângă tine!3. E dependent financiar de tineDacă tu ești cea care plătește toate facturile în casă, ar trebui să te gândești mai bine dacă vrei să continui această relație sau nu. Chiar dacă te-ai oferit să-l finanțezi în timp ce încearcă să-și realizeze un vis, această situație nu poate continua prea mult.4. Te șantajează emoționalDacă te trezești mereu că te acuză pentru toate lucrurile care merg rău în viața lui, înseamnă că te folosește și se descarcă pe tine. Nu accepta așa ceva!5. Nu îți cumpără niciodată nimicNu vorbim despre diamante sau vacanțe la Tropice, dar dacă nici măcar o carte sau o floare nu ți-a luat în toată relația voastră, în timp ce tu îi faci mereu cadouri drăguțe, nu e ok!6. Nu îți satisface nevoileDacă alături de el nu te simți protejată și iubită, dacă nu face decât prea rar gesturi frumoase pentru tine, dar se așteaptă să îi gătești și să îl ajuți ori de câte ori are nevoie de ceva, te folosește și nu e bine.7. Nu ține cont de sentimentele taleDacă face lucruri fără să se gândească la reacția ta sau la cum te vei simți tu, însemnă că nu însemni atât de mult pentru tine cât ai crede și că s-ar putea să se folosească de tine.(sursa:www.perfecte.ro)