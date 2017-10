Seducţia ca la carte – din secretele flirtului!

Seducția ca la carte – din secretele flirtului!

Ştire online publicată Luni, 24 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Flirtul este o arta – si nu una la indemana oricui! Asa ca, iata cateva idei care te pot ajuta sa flirtezi cu mare success! Dar si pe viitor, ori de cate ori este cazul.Priveste-o pe domnisoara de acolo: si-a dat cu prea mult ruj, a baut prea multe pahare, apoi se abandoneaza, fara speranta, in labirintul actiunilor de cucerire. Gesticuleaza ca o papusa stricata si rade prea tare, in efortul de a atrage pe cel care o intereseaza, iar prietenilor si colegilor ei nu le vine sa creada ca o vad in aceasta ipostaza. Insa este prea disperata pentru ca eforturile ei de cucerire sa isi atinga tinta.Asa ca, in loc sa faca primii pasi catre o noua si fantastica relatie, isi incheie seara plecand singura acasa, cam ametita si jenata de insuccesul ei pe toata linia. Oare unde a gresit?Flirtul – in esenta sa – nu se refera numai la cum te simti, ci si la masura in care reusesti sa trezesti in cel de alaturi interesul fata de tine. Asta nu face din flirt o ocazie de a te da in spectacol, ci de a descoperi, in interiorul tau, cele mai bune sentimente ale tale, pe care sa le poti impartasi celorlalti. Iar acestia, la randul lor, ar trebui sa se simta apreciati si interesanti, in prezenta ta.Ceea ce atrage oamenii – in particular, barbatii – in jurul tau este felul in care te simti in interiorul tau si modul in care poti transmite acest lucru.Cu alte cuvinte, e important mesajul pe care il emiti si care vorbeste celorlalti despre tine. Daca vei merge la o petrecere gandind ca esti neinteresanta si ca nu ai nici o sansa sa flirtezi cu succes, probabil ca exact asa se va incheia seara pentru tine – va fi o profetie autoimplinita. Conditia reusitei in cazul unui flirt este sa stii exact ce vrei si sa ai incredere in tine.“Contraindicatiile” flirtului1. Nu flirta doar din razbunare. Nu flirta cu fostul tau iubit doar pentru ca este insotit de actuala lui partenera si nici nu flirta cu un alt barbat ca sa iti faci gelos partenerul.2. Nu vorbi doar despre tine. In loc sa arati cu tot dinadinsul ce interesanta esti tu, incearca sa iti manifesti interesul pentru interlocutor. Pune intrebari despre preferintele celuilalt si vei vedea ca oricui ii place sa vorbeasca despre sine – mai ales daca pui intrebarea potrivita.3. Nu lansa semnale sexuale gratuite. Ai grija catre cine iti indrepti atentia. Daca, din motive gresite, vei alege persoana nepotrivita, s-ar putea sa dai de necazuri.4. Ignora gandurile pesimiste. Inceteaza sa mai gandesti ca nu esti destul de atragatoare ori interesanta. Gandeste-te ca a flirta este distractiv. Zambeste si bucura-te de aventura, indiferent de rezultat.Flirtul tau si-a atins tinta?Este important sa stii sa decodifici semnalele pe care le primesti de la cei din jur atunci cand flirtezi. Asteapta sa primesti acelasi “mesaj” de doua sau de trei ori inainte de a-l interpreta ca atare.(sursa:www.avantaje.ro)