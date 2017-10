Secretul unui mângâieri - Află cum să ai o relaţie împlinită!

Secretul unui mângâieri - Află cum să ai o relație împlinită!

Ştire online publicată Joi, 08 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

A mangaia inseamna a iubi complet. Invatam, printre primele limbaje, pe cel al atingerii. Copiii si animalele stiu acest lucru instinctiv. Ramane sa rafinam mangaierea si in cuplu, pentru a ne bucura total.Sexualitate sau senzualitate? De ce nu amandoua? „Placerea pe care o simt azi facand dragoste nu sea­ma­na deloc cu cea pe care o simteam acum zece ani", marturiseste Florentina, 38 de ani. „Nu orgasmul e prioritatea mea principala. Am ajuns sa-mi cunosc corpul, am castigat incredere in mine.Nu stiu daca se poate vorbi de maturitate sexuala, dar eu simt ca am evoluat din acest punct de vedere.Am dobandit o libertate interioara care ma face sa stiu cata nevoie are corpul meu de atingere. Impreuna cu partenerul meu, am ajuns la o treapta superioara sexului traditional."De la autoerotism - mai precis capacitatea de a ne excita pe noi insine prin mangaieri si masturbare - pana la placerea reciproca dintr-o intalnire sexuala, drumul care duce spre voluptate se deseneaza pe... pielea noastra.In volumul Tratat de mangaieri, aparut la Editura Trei, dr. Gérard Leleu, sexolog si psihoterapeut de cuplu, afirma ca: „Valoarea specifica a mangaierii este prea putin cunoscuta. Se crede ca ar fi o pierdere de timp, un obstacol care intarzie penetrarea; in cel mai bun un caz, o folosim in preludii".(sursa:www.e-joy.ro)