Secretele sexuale ale bărbaţilor

Secretele sexuale ale bărbaților

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cand te intalnesti pentru prima data cu el, este logic sa iti ascunda acele lucruri de care nu este tocmai mandru: are o locuinta dezordonata, se epileaza, mama lui il suna de trei ori pe zi. Dar in momentul in care relatia voastra devine serioasa, poate chiar va mutati impreuna, se presupune ca deja cunosti aproape totul despre obiceiurile, defectele si calitatile iubitului tau. Sau asa crezi!Cand este vorba doar de intalniriCe iti ascunde: numarul femeilor cu care a facut sex pana atunciUnii barbati au tendinta de a exagera pentru a parea mai experimentati din punct de vedere sexual. Altii, din contra, ascund anumite relatii pentru a parea mai seriosi. Barbatii stiu ca, daca marturisesc ca au avut mai multe partenere, atunci vor parea neseriosi si reticenti cand vine vorba de relatii serioase.Ce ar trebui sa faci: Crede ceea ce spune el, dar protejeaza-teAi grija sa folositi prezervative de fiecare data cand faceti sex, cel putin pana stii cu siguranta ca nu mai are nicio alta relatie in paralel iar povestea voastra devine serioasa. Daca descoperi ca te-a inselat atunci cand a vorbit despre trecutul lui sexual, ofera-i sansa de a explica situatia.Ce iti ascunde: te compara cu fosta iubitaEste foarte adevarat ca orice barbat are tendinta de a compara actuala iubita cu cea de care s-a despartit, mai ales daca relatia trecuta a fost una de lunga durata. Va compara infatisarea, felul in care te comporti in intimitate si cum te intelegi cu prietenii lui. Dar aceasta nu este neaparat un lucru rau.Cand relatia este serioasa sau v-ati logoditCe iti ascunde: tine legatura cu cel putin o fosta iubita.Tehnologia a facut mult mai usoara mentinerea legaturii cu fosti iubiti sau iubite. Expertii spun ca cei mai multi barbatilor tin legatura cu o fosta iubita pentru a se simti mai siguri pe propria lor persoana si pentru a avea o rezerva.Ce ar trebui sa faci:Daca observi anumite semne care iti lasa de inteles ca amicitia cu o fosta iubita este de fapt mult mai mult de atat, atunci ar trebui sa discuti foarte serios cu el. In caz contrar mai bine nu abordezi subiectul pentru ca nu vei face altceva decat sa devii o iubita geloasa. Daca de fiecare data cand aveti o cearta serioasa se refugiaza in fata calculatorului si vorbeste pe messenger ore in sir cu anumite persoane atunci trebuie sa purtati o discutie in care sa-i spui ceea ce simti.(sursa:www.elle.ro)