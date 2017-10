Secretele corpului unui barbat. Tu le cunosti?

Cele mai multe femei tind sa considere ca anatomia si pornirile sexuale ale barbatilor sunt destul de simple. Laura Berman, terapeut si expert in probleme de origine sexuala, sustine ca erectia si satisfactia barbatilor este mult mai complexa decat pare.Daca vrei sa ii provoci partenerului tau placeri nebanuite, trebuie sa afli cateva lucruri care il satisfac cu adevarat in pat. Poate ca nici lui nu ii este usor sa faca fata nevoilor tale, dar isi da silinta si se implica, nu? Prin urmare, iata ce secrete ascunde corpul partenerului tau, potrivit sexologului Laura Berman:1. Frenulul este echivalentul clitorisului. Da, si barbatii au un punct foarte sensibil pe care il poti stimula. Se numeste frenul si este situat la baza glandului organului genital masculin. In cazul barbatilor necircumcisi, acesta este legat de preput. Zona este la fel de erogena precum clitorisul femeilor.2. Testiculele nu au doar un rol biologic. Scopul biologic al acestora este de a pastra sperma la o temperatura mai scazuta decat cea din restul corpului. Cei mai multi dintre barbati apreciaza stimularea testiculelor, insa fa-o cu pasi marunti si nu le stimula excesiv, caci este posibil sa devina deranjant de la un anumit punct.3. Orgasmul reduce riscul aparitiei cancerului. Sexul ajuta la eliberarea celulelor cu potential canceros care cresc in prostata. Ejacularea frecventa poate reduce riscul imbolnavirii de cancer prin eliberarea chimicalelor. Acum aveti un motiv in plus sa faceti dragoste mai des!(sursa:www.timp-liber.ro)