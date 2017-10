Scenarii sexy de încercat sub duş

Scenarii sexy de încercat sub duș

Vineri, 04 Aprilie 2014

Patul e moale și comod, dar dușul este super hot! Sub duș se pot petrece minuni pentru relația voastră: vă jucați și chicotiți, vă atrageți ca-n prima zi și trăiți senzații de vis. Nu trebuie decât să profitați la maxim de erotismul băii voastre!Aruncă un ochi pe aceste scenarii sexy de încercat cu iubitul sub duș. Combină-le după pofta inimii și lasă-l fără cuvinte...1. Invadează-l când face duș singurA venit obosit și cu o față mohorâtă de la serviciu, iar acum a intrat singur la duș. În momentul în care auzi apa curgând, profită. Primii stropi de apă ne înviorează chiar și după cea mai proastă zi. Câteva minute și ne relaxăm total. Intră sub duș imediat ce auzi apa, pentru a-l prinde în forță. Intră în baie goală și gata de acțiune. Va aprecia surpriza.2. Folosiți un gel de duș cu feromoniDe la parfumuri producătorii se îndreaptă acum și către alte produse cosmetice care au în componența lor feromoni. Emanăm aceste substanțe și pe cale naturală, prin transpirație. E lesne de înțeles că sub duș cantitatea feromonilor scade, așa că un mic ajutor cu iz afrodisiac nu strică. Feromonii sunt acele chimicale care te fac atrăgătoare pentru sexul opus. Încercați sub duș un gel de duș sub feromoni și veți avea parte de surprize plăcute.3. Oferă-i un masaj intim cu spumăOrice bărbat își dorește să fie răsfățat astfel de partenera lui. Vei primi laude dacă îi masezi cu spumă atât penisul, cât și testiculele, după care îl limpezești cu apă călduță și o iei de la capăt. Va străluci de curățenie... și nu numai!4. Intrați sub duș îmbrăcațiDe obicei vă dezbrăcați în dormitor sau în baie și intrați goi sub duș? Vă propun să schimbați un pic scenariul. Cu hainele pe voi intrați în cadă și dați drumul la apă. Stropiți-vă cu dușul până deveniți uzi leoarcă. Pont: nu purta sutien. În sfârșit te va vedea cu un tricou ud și nimic pe dedesubt. De când visa la asta!5. Sărută-l pasional sub stropii de apăCând stropii de apă ne lovesc fața, simțim un impuls de adrenalină. Folosește-te de această senzație ca să-l tragi sub jetul de apă pentru a-l săruta pasional. Amândoi veți simți sărutul mult mai intens. Stropii care vă curg pe față fac sărutul mult mai erotic.(sursa:eva.ro)