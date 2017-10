Scapă de gelozie în patru paşi!

Scapă de gelozie în patru pași!

Ştire online publicată Marţi, 01 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Gelozia exista si va exista intotdeauna, face parte din vietile noastre. Este un sentiment natural cu care ne nastem, insa pe parcursul vietii se poate amplifica, in functie de proprile noastre temeri. Invata cum poti sa o controlezi si cum sa iesi din acest cerc al insecuritatii.O gelozie nesanatoasa in viata de cuplu poate fi o sursa de disputa permanenta si poate distruge relatia. Daca suntem dependenti de persoana de langa noi, sau daca ne simtim amenintati in mod constant ca ne-am putea pierde partenerul, inseamna de fapt ca nu suntem siguri pe noi. Daca tu nu ai incredere in tine, nu vei avea nici in ceilalti din jurul tau si vei fi mereu in defensiva. Iata cateva sfaturi care iti pot fi de folos:Invata sa ai incredere in tineNu exista leac pentru gelozie, singurul remediu este sa inveti sa o controlezi si sa ai mai multa incredere. Din fericire, stima de sine se poate invata sau imbunatati. Investeste cat mai mult in propria ta persoana, invata mereu lucruri noi, citeste, calatoreste, fa sport. Reusitele personale iti alimenteaza increderea si te motiveaza pentru a stabili noi obiective. Increderea in tine va creste odata cu sentimentul de competenta si de mandrie personala. Astfel, te vei simti mult mai bine in pielea ta si te va ajuta sa depasesti orice obstacol. E foarte important si necesar sa stii ca indiferent de situatie te poti baza pe tine, ca tu esti propriul tau stalp de rezistenta, si nu altcineva.Focuseza-te pe proprile reusiteOamenii nu sunt perfecti, cu totii aveam defecte, lipsuri, sau complexe, important este sa scoti in relief partile bune si sa te concentrezi asupra lor. Axeaza-te pe calitatile, abilitatile, pe proprile valori si pe necesitatea acestora. Fa o lista cu ele si vei fi surprinsa cat de multe vor fi. Nu te compara cu altiiGelozia este un sentiment conectat la altii. Avem impresia uneori ca ceilalti sunt mai buni ca noi si ca merita mai multe. Cu cat ajungi sa te compari cu alte persoane, cu atat vei fi si mai dependenta de ei. Fiecare persoana este unica si are propriile sale experiente. Daca vei ajunge sa te iubesti asa cum esti, vei ajunge sa intelegi ca oamenii sunt diferiti si nu vei mai fi interesata de viata altora, poate doar ca modele de inspiratie.Gandeste pozitivOamenii sunt influentati de ceea ce gandesc. Gelozia este un comportament care se hraneste cu frica, nesiguranta si frustrare. Daca stam mereu si ne gandim la lucruri neplacute care ar putea sa ni se intample, e posibil sa le atragem asupra noastra si chiar sa aiba loc. Trebuie sa elimini sentimentele negative care iti trec prin minte si sa le inlocuiesti cu cele pozitive (dragoste, bucurie, placere). Astfel, subconstientul va fi alimentat si programat sa ne conduca spre actiuni pozitive.(sursa:www.feminis.ro)