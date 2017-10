Relaţia ta scârţâie? Iată cum poţi evita despărţirea

Relația ta scârțâie? Iată cum poți evita despărțirea

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ți-e teamă ca legătura dintre tine și iubitul tău să nu se rupă? Atunci ține cont de cele mai importante semne care-ți arată că relația ta nu merge tocmai bine. O despărțire este inevitabilă dacă între voi lucrurile au cam luat-o razna și nu puteți intra pe făgașul normal. Deși fiecare relație este unică în felul ei, iar partenerii nu au niciodată același temperament, totuși elementele dăunătoare conviețuirii în doi sunt mereu aceleași.1. Nu vă mai povestiți lucruri simple unul altuiaCu mult timp înainte ca un cuplu să realizeze că relația lor are probleme, comunicarea dintre ei se schimbă, iar în unele cazuri devine chiar inexistentă. Nu vă mai uitați la aceleași filme, nu vă mai plac aceleași cărți, nu vă mai povestiți mici întâmplări din viața de zi cu zi, care odinioară vă amuzau. Dacă observi că tu sau partenerul tău acordați mai multă atenție unui amic sau unei colege decât unul altuia, fii pe fază, pentru că ceva nu merge bine deloc.2. Nu mai faceți sexIntimitatea dintre două persoane face deosebirea dintre un cuplu și doi amici. Colegii de cameră și partenerii de afaceri nu au parte de această intimitate, căci între ei există o relație de altă natură. Însă când iubiții încetează să mai facă sex, e clar că relația lor s-a trans-format în alta decât una de iubire. Viața sexuală este un barometru relevant al sănătății relației voastre.3. Vă mințiți și vă ascundeți lucruri unul față de celalaltSinceritatea dintre doi parteneri reprezintă forma cea mai fină a intimității. Când intimitatea nu-și mai are locul într-o relație, prima care dispare este sinceritatea. Când unul dintre parteneri începe să ascundă lucruri sau întâmplări față de celălalt, indiferent de importanța lor, acesta ridică primul zid între ei doi. Cu atât mai mult cu cât se simt îndreptățiți să facă acest lucru. Mare atenție, în acest caz problemele dintre voi încep să ia proporții uriașe!4. Nu vă mai atingețiFiecare cuplu are propriile momente când se ating în public. Fie se țin de mână, fie se țin în brațe, fie își pun unul altuia mâinile pe față sau pe umăr. Când însă dispar și aceste minime dovezi de iubire și de acceptare a celuilalt, partenerii pierd definitiv conexiunea care îi definește pe aceștia ca și cuplu. (sursa:www.perfecte.ro)