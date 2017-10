Relaţia în impas? E vina ta: Minciunile ascunse pe care i le spui zilnic

Relația în impas? E vina ta: Minciunile ascunse pe care i le spui zilnic

Miercuri, 26 Februarie 2014

Desi ti se va parea surprinzator, iti poti minti partenerul fara sa-ti dai seama si astfel elimini sansa de a crea acea intimitate durabila intre voi, indepartandu-l in ciuda faptului ca ti-l doresti mai aproape decat oricand.Ti se pare ca farmecele tale nu mai dau roade si ca el se indeparteaza pe zi ce trece de tine? Ei bine, afla ca nu are legatura cu aspectul tau fizic, cu acrobatiile pe care le faci sau nu in dormitor, ci mai degraba cu faptul ca il minti.Vei spune ca e imposibil, ca il iubesti si ca n-ai face niciodata asa ceva. Poate nu constient! Analizeaza-ti comportamentul. Cand i-ai spus ultima oara adevarul adevarat? Sigur i-ai spus ca n-ai chef sa o vizitezi pe soacra sau te-ai dat lovita si ai spus ca esti racita? I-ai spus ca simti ca este ceva mai rece cu tine si de aceea nu ai chef de sex sau ai dat vina pe o migrena?S-ar putea chiar sa te minti pe tine astfel incat minciunile sa para credibile in ochii lui, insa adevarul este ca orice ai spune, in afara de ceea ce simti cu adevarat, va rani relatia pe termen lung.Este mai usor sa remediezi situatia atunci cand stii ce vrei si nu stii cum sa pui problema exact astfel incat sa ii transmiti adevarul, dar ce faci atunci cand NU stii adevarul, cand nu stii ce vrei?Uneori ti-e greu sa decizi daca vrei sa mergi la film, sa stai acasa, in pijama. Cu siguranta ai simtit acel razboi interior intre diverse impulsuri care te zapacesc. Vrei sa faci curat sau sa citesti ceva, sau poate chiar sa iti imbratisezi partenerul, toate in acelasi timp. Iar cand trebuie sa alegi, parca oricare dintre ele, desi luate pe rand sunt adevarate, nu iti este de ajuns. Si-atunci este firesc ca mesajul tau ajunge la partener trunchiat. Simte ca esti nemultumita, ca este ceva in neregula, ca il minti.Arata-i cu ce te confrunti si lasa-l sa te ajute sa te obisnuiesti cu ideea ca nu le vei putea face pe toate si sa inteleaga ca nu trebuie sa te zoreasca sau sa te trateze de parca esti picata din luna ori de cate ori te comporti asa.Pentru a fi sincera cu partenerul de cuplu trebuie intai sa inveti sa te asculti pe tine, sa tii cont de intuitia ta si sa ai curajul sa spui lucrurilor pe nume atunci cand ai gasit exact “ceea ce te doare”.(sursa:www.feminis.ro)