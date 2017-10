Relaţia cu un bărbat... „matur“. Relaţie fără viitor?

Relația cu un bărbat... „matur“. Relație fără viitor?

Ştire online publicată Marţi, 17 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă între tine și iubitul tău este o diferență de vârstă considerabilă, peste 15 ani, trebuie să iei în con-siderare aceste aspecte înainte să faceți următorul pas în relație. Nimeni nu vă pune la îndoială sentimentele, dar trebuie să vă gândiți și la ce vă aduce viitorul ca și cuplu dacă sunteți hotărâți să faceți următorul pas în relație.1. Ce părere are despre copii?Șansele sunt ca el să aibă deja copii dintr-o relație anterioară și să fie mulțumit de situația actuală ori să își dorească cu ardoare, iar tu să nu fii pregătită pentru acest pas. În orice caz, deși trebuie să discutați împreună această situație, decizia finală îți aparține. Această discuție poate fi decisivă în ceea ce privește viitorul vostru ca și cuplu.2. Ce părere ai să îți petreci mai tot timpul cu un anturaj mai matur, de vârsta lui?Doar nu îl vei căra cu tine la party-uri sau la aniversări zgomotoase în pub? De cele mai multe ori, în această situație, tipele sunt cele care se conformează și se adaptează în anturajul partenerului, care are o medie de vârstă mai ridicată. Dacă aveți aceleași interese și pasiuni, diferența de vârstă nu va fi o problemă, dar, dacă se ajunge la crize de gelozie când îți petreci timpul cu gașca ta, nu aveți nicio șansă la liniște.3. Ce părere ai despre faptul că diferențele dintre voi se vor adânci pe măsură ce trece timpul?Acum este un tip extrem de sexy, care emană extrem de multă încredere în sine: are o anumită poziție socială, o experiență de viață mai vastă decât tine. E normal să te atragă siguranța lui, dar mai târziu, mult prea devreme totuși, acestea vor dispărea, odată cu apetitul sexual. În curând nu va mai fi dispus să piardă nopțile sau să facă anumite activități solicitante. Ești sigură că nu vei ajunge să îl privești cu alți ochi atunci?Gândește-te bine la răspunsurile tale și fii sinceră. Dacă știi că dragostea voastră va trece toate barierele și că vă puteți adapta nevoilor celuilalt, puteți să mergeți înainte liniștiți. Altfel, este timpul să pui stop acestei relații fără viitor.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)