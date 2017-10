Regulile neştiute ale primei întâlniri

Regulile neștiute ale primei întâlniri

Ştire online publicată Luni, 14 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Prima intalnire a fost intotdeauna evenimentul plin de emotie cu care a inceput o relatie de dragoste de scurta sau lunga durata. Vezi ce trebuie sa faci pentru a-l cuceri cu adevarat.In timp ce unii sustin ca prima intalnire dintre doi posibili viitori iubiti nu trebuie sa fie condusa de anumite reguli, totusi oamenii tind sa puna o anumita eticheta persoanei pe care o vad pentru prima data in alt context decat unul obisnuit. Iar uneori este bine sa fii constienta ca aceste mici detalii ar putea sa aduca numai beneficii relatiei voastre sau dimpotriva, sa reprezinte o amenintare pentru bunul mers al acesteia.1. Chiar daca intotdeauna te bazezi pe naturalete, de aceasta data trebuie sa vii cu ceva in plus pentru a-i atrage atentia in mod deosebit. Daca fizicul tau este unul de invidiat, mizeaza pe el si pune-l in valoare pentru a fi mai atragatoare decat de obicei, insa convinge-l in acelasi timp ca esti persoana care stie sa asculte si cu care poate avea discutii interesante si inteligente.2. Nu privi prima intalnire ca pe ceva ce trebuie pus la punct pana la cel mai mic detaliu. Unele lucruri trebuie sa se intample in mod spontan, astfel incat ar fi bine sa nu-ti construiesti bariere de niciun fel, altfel vei parea greu de cunoscut si de inteles.3. Fii pregatita pentru ce urmeaza sa se intample la prima intalnire. Nu intotdeauna ai norocul sa intalnesti un om fascinant, iar uneori poti sa pleci destul de dezamagita de la intalnirea cu el.4. Nu-ti pune sentimentele, gandurile si ideile pe masa de la prima intalnire. Chiar daca este recomandat sa fii sincera, poti sa faci acest lucru fara sa afle totul despre tine din primele minute de cand ati inceput sa discutati.5. Daca prima intalnire in public are loc dupa ce v-ati cunoscut si apropiat prin intermediul retelelor de socializare, incearca sa afli cat mai multe despre el inainte sa ai parte de o surpriza. Fii precauta si cerceteaza cu atentie persoana de care te-ai putea indragosti.(sursa:www.perfecte.ro)