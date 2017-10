Prima întâlnire se lasă cu sex?

Ai face sex de la prima intalnire sau cu un tip pe care abia l-ai cunoscut? Consideri acest pas o miscare gresita sau o provocare? Cand am intrebat-o pe Marina, o prietena, aceasta mi-a raspuns: "Prima regula a unei prime intalniri cu un barbat este aceea de nu face sex, iar cea de-a doua regula - niciodata nu face sex cu un barbat de la prima intalnire!Poate par demodata, dar mie imi place sa fac dragoste si nu sex. Cum dupa cateva ore de conversatie nu pot ajunge sa il cunosc sau sa ma indragostesc de acel barbat, prefer sa nu fac aceasta miscare gresita... Nu vreau sa regret mai tarziu".Poate ca sexul la prima intalnire nu este o idee tocmai buna... Ti s-a intamplat si tie sa faci acest lucru si te-ai trezit a doua zi napadita de remuscari: "Oare a fost un pas gresit?", "Trebuia sa mai astept cateva intalniri pana sa ma arunc in patul lui?", "Oare ce parere si-a facut despre mine?", "Asta inseamna ca sunt o femeie usoara?" etc. La unele dintre aceste intrebari e posibil sa nu afli raspunsul niciodata...Pentru unele femei, sa faca dragoste cu un barbat este o decizie foarte importanta, pentru ca sunt implicate sentimente; pentru alte femei, sa faca sex este o activitate pe care o presteaza cu foarte mare usurinta, fie la prima sau la a zecea intalnire.ntr-adevar, dupa o prima intalnire nu iti poti forma o opinie in ceea ce priveste persoana respectiva. Poate ca partida de amor consumata s-a intamplat, pur si simplu, fara ca cei doi sa isi doreasca ceva mai mult. De aici nu trebuie sa tragem concluzia ca femeia este usoara...Cunoasterea unui barbat in intimitate iti poate afecta modul in care il vei percepe de acum incolo. In cazul in care aceasta prima experienta sexuala cu el a fost nemaipomenita, va trebui sa treci peste asta si sa incepi sa il cunosti cu adevarat, sa aprofundezi relatia; daca prima partida de sex a fost una ciudata sau pe care vrei sa o uiti, este posibil sa nu poti trece peste experienta si nu vei fi capabila sa il cunosti cu adevarat.Ramona imi povesteste ca au fost perioade in care nu a facut deloc sex, pentru ca era singura. "Pentru mine, sexul nu inseamna o actiune fara consecinte si care nu duce nicaieri. Sexul este o parte importanta a unei relatii, nu un mod de petrecere a timpului liber in compania necunoscutilor.Consider ca sexul la prima intalnire sau cu un barbat pe care abia l-ai cunoscut poate fi atat o provocare cat si o miscare gresita, in functie de situatie...Pentru mine, sexul inseamna urmarea fireasca dupa implicarea sentimentala.(sursa:www.eva.ro)