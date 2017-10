Preludiul perfect

14 Aprilie 2014

Știai ca 90% din preludiu are loc in afara patului? Iata cum poti crea o atmosfera erotica folosind culori, arome imbietoare, lumini si accesorii!Stiinta culorilorVrei sa-ti zugravesti camera intr-o singura culoare? Ai mare grija la alegerea ei! Albastru si verdele linistesc (lucru nu foarte bun in ceea ce priveste sexul), galbenul poate crea o stare de tristete sau chiar anxietate, iar o nuanta rece de rosu poate inspira agresivitate. In schimb, un rosu cald va miscora vizual camera, ceea ce nu e deloc rau: oamenii se simt mai bine si mai protejati in spatii mici decat in camere mari, cu ferestre ce ar putea permite priviri indiscrete. Concluzia: camera mai mica, sex mai bun! Daca nu vrei sa te apuci de zugravit, poti obtine acelasi efect folosind draperii bordeaux, orange sau de culoarea piersicii.Afara cu musafirii nepoftiti!Asaza-te pat sau pe canapea si priveste cu atentie in jur: cine va urmareste cu privirea in timp ce faceti nebunii? Sa fie cumva simpatica ta mama-soacra? Sau poate prietenii vostri cei mai buni? Arunca toate fotografiile de familie din camera si inlocuieste-le cu mici tablouri cu flori sau chiar nuduri stilizate. Atmosfera va fi complet schimba!Magia aromelorExista o mare diferenta intre a seduce cu ajutorul parfumului si a-i provoca celuilalt o durere de cap din cauza intensitatii mirosului. Un baton de vanilie desfacut sau o jumatate de portocala, asezata pe noptiera, va avea un efect natural si foaret erotic. Daca vrei sa folosesti lampa odorizanta, toarna cateva picaturi de esenta de ylang-ylang, ambra, cocos sau mandarine. In plus, poti "strecura" cateva petale de trandafiri in fetele de perna. Extra pont: toarna cateva lingurite de ulei de iasomie pe un servet si tamponeaza usor, din loc in loc, lenjeria de pat.(sursa:www.perfecte.ro)