Pregateşte-te să-ţi întâlneşti iubirea

Pregatește-te să-ți întâlnești iubirea

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu vreau sa sune ca un cliseu, cunosc o gra­mada de oameni minunati care sufera de cea mai deplina singuratate sentimentala. Nu spun ca se inchid singuri in casa, doar ca nu reusesc sa gaseasca o persoana pe care s-o iubeasca, desi fiecare isi doreste acest lucru. Asa se face ca m-am gandit destul de mult in ultimul timp la asta si, poate tocmai de aceea mi-a placut filmul Something’s Gotta Give. O poveste usurica despre o intalnire. Dar ce intalnire! Doi indivizi fragili, constienti fiecare de propriile limite (el, Jack Nicholson, devastat in urma unui infarct, ea, Diane Keaton, devastata de singura­tate), reusesc sa se indragosteasca. Sa facem asadar un tur al celor mai comune idei pe care le auzim la persoanele singure si sa le comentam.Cei mai multi sustin ca isi doresc din suflet sa intalneasca pe cineva. Au toata bunavointa, dar nu e vina lor ca acel cineva „nu apare“. Dar o intalnire e ceva care se intampla sau nu, asta-i tot, nu e o chestiune de vointa. Poate tocmai abandonarea oricarei vointe va duce la intamplarea fireasca a acestui fapt. Nu e doar o superstitie. A iubi inseamna a te lega (cu cea mai strasnica legatura, dupa cum stim de la Gior­da­no Bruno, nu? „Vinculum vinculorum amor est“, scria sa­van­tul in opera sa, De vinculis, adica „legatura legaturilor este iubirea“). Or, pentru a te lasa prins intr-o legatura trebuie mai intai sa te lasi descoperit. Cautand iubirea plini de „vointa“, suntem „acoperiti“ prea bine, pentru ca vointa este o forta foarte puternica, care ne face invulnerabili si ne protejeaza, chiar si de ceea ce ne dorim. Mai mult decat de „vointa“, ne trebuie „bunavointa“. Ceea ce inseamna cu totul altceva. Sa fii de acord sa ti se intample. Sa fii disponibil.O alta intrebare pe care ne-o punem adesea este daca nu cumva iubirea vine doar atunci cand esti pregatit pentru ea. Pana la urma, se pare ca totul e o chestiune de timimg. Trebuie sa ti se intample tie si celuilalt in acelasi timp. De multe ori intalnim pe cineva prea devreme, fie pentru noi, fie pentru el.(sursa:www.elle.ro)