Poziţii sexuale pentru fete rele

Poziții sexuale pentru fete rele

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca barbatii se simt atrasi de fete rele. Nu trebuie neaparat sa ai un astfel de comportament chiar tot timpul, ci doar in dormitor. Fii obraznica, provocatoare si extrem de sexy! Vezi cu ce pozitii sexuale il poti impresiona pe partenerul tau!X-rated, o pozitie perfecta pentru fetele releDaca iti place sa detii controlul si, in acelasi timp, sa fii si palmuita peste posterior, atunci aceasta este o pozitie perfecta pentru tine. Pentru a o pune in practica, barbatul se asaza confortabil pe spate, iar femeia sta invers, cu capul spre picioarele lui si posteriorul spre fata lui, pentru a-i oferi o priveliste stimulanta.Tine picioarele de o parte si de alta a trupului si cuprinde-le pe ale lui cu bratele. Tu esti cea care va controla miscarile si ritmul. Incepe prin alunecari usoare in fata si in spate, in sus si in jos.Pozitia Lacatul, senzatii tari pe masaDaca vrei sa fii mai obraznica in dormitor, sa experimentezi lucruri noi si sa intri in categoria fetelor rele, patul nu este cel mai bun loc din casa. Pentru o partida incendiara, include in jocul vostru erotic o masa si o curea.Asaza-te cu posteriorul pe masa, iar in timp ce partenerul tau se pozitioneaza in fata ta, cuprinde-l cu picioarele si sprijina-te in brate sau foloseste-te de o curea pentu a-ti pastra echilibrul. Tot ce trebuie sa faci este sa o treci prin spatele lui si sa o tii de capete. Utilizeaz-o atat pentru echilibru, cat si pentru a-l trage mai aproape de tine.Pozitia Podul, de incercat in momentele de monotonieProfita de faptul ca partenerul tau este flexibil si propune-i sa testati pozitia Podul. In timp ce el formeaza un pod de jos, tu te pozitionezi deasupra lui. Profitati la maxim de timpul petrecut in aceasta postura, pentru ca nu veti putea sa stati astfel prea mult timp. Foloseste-te de unghii si zgaraie-l pe iubitul tau pe piept sau strange-l de sfarcuri. Cu siguranta nu se va supara pentru un astfel de tratament erotic.Pozitia G- Force, ideala pentru fetele rele si flexibileVrei sa fii pedepsita printr-o pozitie chinuitoare si rasplatita cu un orgasm intens? Incearca pozitia G-Force, insa numai daca esti flexibila, altfel nu vei reusi sa te bucuri complet de senzatiile oferite. Ea se numara printre cele mai bune pozitii sexuale pentru ca permite stimularea punctului G. Suna bine, nu-i asa?Femeia se asaza pe spate si ridica genunchii la piept, in timp ce barbatul sta in fata ei si o ajuta sa isi ridice bazinul din pat, fixandu-i picioarele. Penetrarile adanci executate intr-un ritm lent alternat cu unul rapid reprezinta secretul orgasmului.(sursa:www.divahair.ro)