Patru greșeli fatale care îți distrug relația. Ce să nu faci niciodată

Ştire online publicată Marţi, 15 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Anumite lucruri pe care le faci în relație te pot îndepărta de partnerul tău și pot distruge legătura sentimentală dinte voiEste important să-ți identifici greșelile cât mai repede, pentru a avea timp să-ți salvezi relația. Iată ce nu ar trebui să faci niciodată în cuplu, dacă vrei ca iubitul tău să rămână lângă tine mult timp de acum încolo.1. Îl critici mai mult decât îl lauziHai să lămurim un aspect important în ceea ce privește laudele în cuplu. Atât timp cât ai motive să-ți lauzi partenerul, nu ezita să faci acest lucru. Îi vei da și mai multă încredere în el, iar ca răsplată, îți va oferi o relație plină de dragoste și armonie. Dacă iubitul tău nu-ți dă motive să-l lauzi, nu face acest lucru doar de dragul de a-l face să se simtă bine. Îi va crește prea mult stima de sine în mod nemeritat și nu va evolua.Cu toate acestea, nu se cade să îl critici mereu. Chiar dacă nu repară lucruri în casă, chiar dacă adoarme des înaintea ta sau își lasă hainele împrăștiate, trebuie să te abții de la critici repetate. Gândește-te că poate și tu ai puncte slabe, pe care el se ferește să ți le critice. Dacă ar face-o, s-ar ajunge la tensiuni inutile și poate chiar la despărțire. Așadar, nu-l critica mai des decât îl lauzi și te vei bucura de o relație normală, cu bune și rele.2. Aștepți să fie perfecțiunea întruchipatăNu există nici bărbat perfect, nici femeie perfectă, așa că renunță la stardardele tale înalte și bucură-te de iubitul tău așa cum este. Nu încerca să îl schimbi după bunul tău plac, pentru că cel mai probabil îl vei înfuria și îl vei face să creadă că nu își are locul în relație.3.Îl pedepsești pentru greșelile din trecutFiecare persoană are un trecut personal înainte să înceapă o relație, dar acest trecut trebuie să rămână în urmă.Obișnuiești să îi reproșezi iubitului tău lucruri pe care le-a făcut înainte să fie cu tine, ții să-i reamintești mereu anumite gesturi ale sale? Fii atentă cu acest comportament, întrucât îți poate distruge relația. Dacă iubitul tău nu a repetat greșelile cu tine, înseamnă că a încercat să își îmbunătățească felul de a fi și trebuie să fii bucuroasă pentru acest lucru.4. Ești egoistăEgoismul nu are ce căuta într-o relație fericită, cu excepția micilor momente de răsfăț personal. Trebuie să știi că atunci când vrei cu tot dinadinsul ca lucrurile să se desfășoare așa cum vrei tu, fără să ții cont și de dorința partenerului sau atunci când nevoile tale sunt mai importante decât ale lui, comiți greșeli capitale, care îți pot distruge relația. Nu aștepta să regreți greșelile comise, ci repară-le până nu este prea târziu.(sursa:www.eva.ro)