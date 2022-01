Păreri PEFOC - cum poate transforma șemineul electric atmosfera unui apartament spectaculos

Închide ochii, așează-te pe canapeaua sau în fotoliul tău preferat, și imaginează-ți că îți savurezi cafeaua aromată sau ceaiul fierbinte în atmosfera magică, tipică unui șemineu pe lemne tradițional, dar nu într-un resort luxos la munte, ci chiar în mijlocul sufrageriei tale de la bloc!Dacă experimentarea acestui sentiment în intimitatea propriului apartament ți se pare imposibilă, profesioniștii sibieni de la PEFOC, recomandați de cei peste 20 de ani de activitate în domeniul soluțiilor termice neconvenționale, te vor ajuta să-ți transformi visele în realitate, prezentându-ți un concept de semineu decorativ electric - o alternativă la clasicul șemineu pe lemne cu care te poți bucura de momente autentice, dar fără stresul provocat de montajul dificil sau de costurile mari de achiziție.Gama de șeminee electrice LED 3D, deși sunt mult mai accesibile ca și preț, nu fac rabat de la calitate, design spectaculos și atmosfera specială, reușind să imprime eleganță și personalitate locuinței tale, transformând-o cu adevărat în “acasă”. Echipate cu tehnologie modernă de ultimă generație, șemineele 3D se pot achiziționa la costuri atât de mici și datorită faptului că se elimină efortul financiar și cheltuielile cu elementele tipice de racordaj ale unui focar clasic. Montajul șemineului electric este extrem de facil putând fi realizat cu ușurință de către oricine cu minime cunoștințe tehnice.Ceea ce este și mai atrăgător la un șemineu electric este consumul care se menține în limite reduse, având în vedere că acesta nu funcționează pe bază de combustibili fosili, folosind doar o mică parte din curentul electric deservit locuinței. Pentru că oferta completă PEFOC este una care nu poate fi descrisă într-un singur articol, în rândurile de mai jos, am pregătit o listă cu tipurile de șemineu electric, care ne-au atras atenția cel mai mult:Modelele pe alb sunt șemineele care se potrivesc în orice locuință modernă, oferind suficientă luminozitate și compatibilitate generoasă la combinațiile de mobilă și decorul general. Consumul este redus la circa 4-10W, echivalentul unui singur bec economic.Wenge este o culoare mai sobră, adresată locuințelor cu tendințe rustice, dar care păstrează o linie contemporană. Modelele cu această nuanță de culoare sunt perfecte pentru amenajarea cabanelor sau a caselor de vacanță din mijlocul naturii, un design inspirat de la modelele tradiționale pe lemne.Personal noi rămânem fideli negrului, această non-culoare elegantă ce marchează clasicul și atemporalul. Preferată și de majoritatea clienților, negrul este cea mai aleasă nuanță pentru un șemineu electric 3D datorită simplității și diversității în privința accesorizării și decorării locuinței. Pe scurt, negrul merge cu orice tip de semineu ieftin sau premium!Dar un șemineu decorativ poate fi ales și pe baza avantajelor practice, astfel, cele incorporabile devin natural tipurile preferate de șeminee false întrucât, permit amplasarea lor facilă, după gustul clientului, în construcții ușoare și simple (cum sunt cele din ghips-carton). Investiția este deloc costisitoare, în timp ce rezultatul este unul spectaculos. Un model special de șemineu este cel cu piatră. Acesta va conferi autenticitate și stil oricărei încăperi amenajate în tendințe rustice și tradiționale. Designul unui astfel de șemineu este special, transformându-l cu ușurință în atracția principală a spațiului unde va fi amplasat.Meșterii sibieni pun la dispoziție dintr-un stoc propriu de peste 9000 de produse și accesorii din universul fascinant al soluțiilor termice alternative, o gamă variată de modele decorative electrice, potrivite pentru o casă sau un apartament la bloc. În plus, site-ul oficial www.pefoc.ro este casa virtuală și a numeroaselor modele de șeminee clasice pe lemne, șeminee pe gaz, sobe cu design rustic sau modern, coșuri de fum, grătare profesionale pe dimensiuni diferite sau modele puternice și economice de termosemineu pe peleti care funcționează pe principiul centralei clasice pe gaz. Produsele au garanție de la producători de renume, se livrează gratuit oriunde în țară și sunt disponibile în maximum 48 de ore de la comandă sub sloganul comapaniei cu sediul central la Sibiu și parteneri oficiali în toate zonele importante ale României - “Noi facem tot. Tu pui pe foc!”