Pareo, piesa vestimentara perfecta pentru vacanta de vara

Ştire online publicată Luni, 21 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri fluturi tropicali, azi bagajele de vacanta. Si tot gandindu-ma la o tema pentru blog, mi-am amintit ca nu am pus in bagaje o bucata lunga si colorata de bumbac pe care sa o infasor dupa imaginatie si graba in jurul soldurilor, a pieptului sau gatului - pareo ori sarong...Etimologie:Pareo sau pareu este cuvantul care denumeste o bucata de material textil infasurata ca fusta sau rochie si purtata de locuitorii din Tahiti, dar si in alte insule din Oceanul Pacific. Astazi numim astfel orice bucata de tesatura purtata in jurul soldurilor de catre femei si barbati deopotriva. Pareo-urile au printuri tropicale, mai ales flori de hibiscus si sunt vopsite in culori intense.Sarong sau sarung este o fusta tubulara sau o tesatura drapata in jurul soldurilor de catre barbatii si femeile din Asia de Sud, Asia de Sud Est, Africa.Musai in bagajul de vacanta:Locuitorii insulelor tropicale il folosesc pentru confortul si versatilitatea lui. Pareo este una dintre cele mai folositoare bucati de material pe care le vei purta vreodata cu tine in calatoriile din timpul verii. Pentru mangaierea si capacitatile sale de a regla temperatura coporala - vara tine rece, iarna tine cald - recomand un sarong/pareo mare din bumbac. Evitati-le pe cele din voal sintetic, fiindca oricat de placute v-ar parea in adierea vantului, pastreaza caldura si intensifica transpiratia, astfel va pot irita pielea.Va infasurati soldurile cu un sarong cand va plimbati pe malul marii cu copilul, vi-l invartiti in jurul capului ca pe un turban care sa va apere de soare, va drapati o rochie cand plecati spre masa la pranz.Tot scrutand internetul am vazut multe modalitati de a va construi o rochie dintr-un sarong. Daca nu gasiti chiar un pareo, care are aproximativ 120 cm latime si 180 cm lungime, va veti descurca admirabil cu o esarfa lunga, din bumbac fin, colorata intens, eventual imprimata.Lasati-va imaginatia si stilul sa va conduca catre drapaje neasteptate: pe un umar, dupa gat, in talie, legat inediat deasupra sanilor. Rasuciti-i capetele si prindeti-le dupa umar ori dupa gat, accesorizati tinuta cu un colier masiv cu influente tribale si o pereche de sandale fara toc, hidratati-va pielea bronzata cu un strop de ulei de dupa plaja si aplicati cateva pulverizari de apa florala - sunteti gata pentru o cina tarzie pe malul marii.(sursa:www.ele.ro)