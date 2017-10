Orice bărbat îşi va dori o relaţie cu tine dacă respecţi aceste trei reguli

Orice bărbat își va dori o relație cu tine dacă respecți aceste trei reguli

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Si daca ti-am spune ca poti sa-i iei inima ostatica si sa-l faci sa te iubeasca pentru totdeauna? Cu siguranta ai vrea sa afli despre ce este vorba. Specialistii te invata care sunt acele calitati pe care un barbat le cauta la o femeie si ar fi bine sa stii ca frumusetea ocupa abia locul trei in topul preferintelor acestora. In primul rand trebuie sa il faci sa se simta iubit si apreciat.Insa inainte de a te ocupa de acest aspect, trebuie sa tii minte cele trei reguli de baza:1. Asigura-te ca stie ca nu ai nevoie de el - Esti o femeie independenta, te descurci si singura, insa iti face placere sa iti petreci timpul in compania lui si il apreciezi pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce iti ofera. Acesta este mesajul clar pe care ar trebui sa i-l transmiti prin comportamentul tau.2. Planteaza “samanta” viitorului impreuna in mintea lui - Nu sari direct la subiecte precum copiii si nu-l intreba direct cat castiga, in ideea ca ar putea sau nu sa sustina o familie. Vorbeste-i despre tine, despre planurile tale si lasa-l pe el sa decida daca are sau nu loc in ele. Cu cat sunt mai frumoase, mai optimiste si mai lipsite de nori, cu atat mai mult isi va dori sa faca parte din peisaj. Greutatile vin oricum, nu-i musai sa le subliniezi inca din primii ani de relatie. E important sa aveti o fundatie solida si sa comunicati. Spune-i ce simti, cum simti si cand simti. Daca nu e in stare sa gestioneze aceste aspecte acum, sigur nu va putea nici pe viitor, asa ca e mai bine sa le lamuriti acum, pentru ca viitorul sa fie unul luminos.3. Lasa-i lui initiativa - Vei vedea ca daca iti infranezi usor tendinta de a-l controla tot timpul si de a-i trimite mesaje ori de cate ori iti apare in minte numele lui, va prinde mai usor gustul “vanatorii” si te va cauta el. Daca n-o face, oricum degeaba il cauti tu pe el, fiindca probabil nu este interesat suficient. Chiar daca multi apreciaza o femeie care face primul pas, in mod subconstient, ii stirbesti placerea de a fi el cel cuceritorul. Nu confunda aceasta temperare cu tendinta de a parea inabordabila. Raspunde-i sincer si ofera-i atentie, insa nu iti cere scuze pentru ca ai o viata activa si nu ai tot timpul ragazul necesar pentru a-l contacta.Pare simplu, nu-i asa? Incearca sa pui in aplicare acesti 3 pasi si spune-ne ce rezultate ai obtinut!(sursa:www.feminis.ro)