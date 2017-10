Obiceiuri sănătoase pentru viaţa de cuplu

Obiceiuri sănătoase pentru viața de cuplu

Ştire online publicată Joi, 08 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai mare pericol pentru o relatie e rutina. Din nefericire, uneori nici nu ne dam seama cand se instaleaza, asa ca cel mai bine e s-o prevenim. Iata cateva obiceiuri sanatoase pentru relatia de cuplu, care vor ajuta sa mentii dragostea vie!Intalnirea saptamanalaProbabil, pana sa va mutati impreuna va intalneati in oras aproape zilnic. Acum insa, cat de des mai iesiti? Intr-o relatie de lunga durata, partenerii tind sa devina mai...comozi. Intalnirile par sa-si piarda rostul, insa, in realitate, sunt esentiale pentru o relatie fericita. Discuta cu partenerul tau si stabileste o regula: in fiecare saptamana veti iesi macar o data. Nu trebuie sa fie vreun restaurant scump sau vreo excursie costisitoare - o plimbare in parc, o vizita la muzeu, o seara la teatru - orice va face placere si va scoate din cotidian! Astfel de momente va vor apropia si va vor oferi mai multe subiecte de discutie (imbunatatind, astfel, comunicarea dintre voi).Declaratie de dragosteScrisorile si declaratiile de dragoste sunt "combustibilul" unei relatii fericite. Nu te gandi la ele doar de Valentine's Day sau cu ocazia aniversarii voastre... fiecare zi e o oportunitate excelenta de a-i spune celui drag ca-l iubesti. Un mail, un SMS, un biletel pe frigider sau ascuns in buzunarul pantalonilor lui - astfel de mici "surprinze" vor aduce un zambet pe buzele celuilalt si-i vor aduce aminte de ce te-a ales pe tine, dintre toate.PlanificareDesi poate parea ciudat, spontaneitatea nu e intotdeauna un lucru bun. De exemplu: tu iti doresti un caine, asa ca-l cumperi si vii cu el acasa. Tu esti entuziasmata, prietenul tau e ingrozit si dezamagit de faptul ca nu l-ai intrebat si pe el daca e de acord. Cea mai buna solutie: spune-i ca-ti doresti un animal de companie, discuta calm si, daca e de acord, puteti incepe partea distractiva: alegeti impreuna un nume, mergeti impreuna la pet-shop, pentru a-i cumpara zgarda, lesa si cele necesare, discutati despre tehnici de dresaj etc. In cazul nefericit in care nu e de acord, incearca sa ajungi la un compromis sau reia discutia in alta zi: e posibil doar sa fie morocanos in acel moment! Indiferent de caz, nu uita ca un cuplu inseamna doi.Party timeCand a fost ultima data cand v-ati invitat prietenii la o cafea sau ati gazduit o petrecere? Astfel de mini-evenimente pot face minuni pentru relatia de cuplu: de la organizare pana la spalatul vaselor de dupa, totul se petrece in doi. In plus, socializarea cu prietenii si/sau familia va va face bine atat pe plan individual, cat si amoros. Asadar, nu astepta o ocazie speciala!(sursa:www.e-joy.ro)