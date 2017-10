Obiceiuri proaste care se transmit într-un cuplu

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit cercetarilor efectuate asupra vietii de cuplu, exista laturi negative ale unui trai in doi.Se pare ca obiceiurile sunt preluate de la unul dintre parteneri prin dorinta de sincronizare si notiunea de responsabilitate personala si se pare ca barbatii sunt cei care influenteaza in rau iubita. Si, din pacate, odata ce obiceiul post este prins de jumatate este destul de greu sau aproape imposibil sa scape de el.Asa ca va prezentam care sunt cele mai des intalnite obiceiuri proaste pe care le luam de la iubitLipsa diversificarii alimentatieiOrganismul nostru are nevoie de multi nutrienti, vitamine si minerale, dar si de substante active, de aceea alimentatia trebuie diversificata si de aceea alimentele de sezon nu trebuie niciodata evitate. Baza alimentatiei se realizeaza prin lactate, branzeturi, cereale, carne (neprajita, neafumata si nici din mezeluri, ci doar fiarta, pregatita la cuptor sau pe gratar), legume si fructe.Somnul in ore neadecvateUn somn bun este cel de noapte care se desfasoara intre orele 22:00 (sau 23:00 in functie de ritmul hormonal al fiecaruia, unii il au un pic mai tarziu) pana la aproximativ 5:00 dimineata cand are loc varful secretiei de cortizol (un hormon foarte important in managementul stresului hormonal). Somnul de zi sau cel care nu cuprinde aceste ore care corespund ritmului nictemeral al hormonilor nu mai este nici jumatate util fata de somnul din aceste ore. Mare atentie pentru persoanele care lucreaza de noapte, cativa ani intr-un astfel de regim de munca pot avea efecte negative serioase asupra sanatatii.Negativismul si tulburarile psihice si/sau comportamentaleSunt demonstrate efectele starii psihice asupra sanatatii si frumusetii! Persoanele negativiste, care se gandesc intai la ceva rau atunci cand incep o activitate, persoanele prea competitive (tipul comportamental A de exemplu), cele prea inchise, introvertite, cele anxioase, schizoide, senzitive – aceste persoane vor reflecta problemele lor psihice in starea de sanatate si aspectul fizic. Daca aveti astfel de tulburari, se recomanda sa consultati un psiholog, tehnicile pe care le veti invata impreuna cu acesta va vor fi de folos toata viata.(sursa:lyla.ro)