Obiceiuri banale care îi înnebunesc pe bărbaţi

Obiceiuri banale care îi înnebunesc pe bărbați

Ştire online publicată Vineri, 06 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Am aflat care sunt cele mai banale obiceiuri ale femeilor care îi înnebunesc pe bărbați. E timpul să îți reconsideri atitudinea, nu?Cine ar fi crezut că aceste obiceiuri banale și inofensive ale femeilor pot avea un efect atât de puternic asupra bărbaților? Este vorba despre niște lucruri pe care le faci în mod obișnuit, dar care dau farmec vieții de cuplu, fără ca tu măcar să fii conștientă de încărcătura lor erotică. Îl înnebunești de fiecare dată...l Când tragi blugii aceia strâmți pe tine și sari de colo-colo și te rostogolești prin pat și apoi te admiri încruntată în oglindă având impresia că iar te-ai îngrășat. De fapt, sunt spălați de curând și intră mai greu pe tine, iar atunci când îți dai seama și răsufli ușurată, ești și mai adorabilă.l Când te întinzi ca o pisicuță lângă el și instinctiv întinde mâna să te mângâie. Pari atât de fragilă, încât i se activează instinctul de protecție și îi vine să te strângă puternic în brațe.l Când te joci cu părul. Fiecare femeie se joacă în mod diferit cu părul, dar toate o facem! Se pare că bărbații au în general o fascinație legată de femeile cu părul lung și se supără foc și pară dacă îndrăznești să îl scurtezi fără să îi ceri aprobarea.l Când îi așezi hainele înainte să plece la job: i le cureți de scamele invizibile, îi așezi cravata perfect aranjată, îi netezești o cută și îl privești drăgăstos. Și de ce nu, îi tragi o palmă admirativă la fund în timp ce se îndreaptă către ușă. Iubitul tău se simte apreciat și iubit.l Când îți legeni șoldurile în timp ce mergi. Te-ar recunoaște dintr-o mie doar datorită felului distinct în care te miști când mergi.l Când te încrunți încurcată neștiind în ce parte trebuie să o iei. În timp ce tu faci calcule și strategii în mintea ta, el te admiră așa pierdută cum pari și, deși ar vrea să te mai lase puțin pe jar, te îndreaptă în direcția corectă.l Când îi porți tricoul. Adoră să te privească așa micuță în tricoul lui mare, care îți acoperă atât cât trebuie posteriorul și sub care își poate strecura cu ușurință mâinile să te mângâie. În plus, este obiectul vestimentar care poate fi dat jos cel mai rapid.v v vSecretul acestor obiceiuri este că sunt făcute natural, în mod inconștient. Dacă sunt programate, acestea nu vor mai avea același efect asupra lui, așa că nu te strădui prea mult. Fii tu însăți mereu și îl vei avea lângă tine garantat.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)